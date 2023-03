Bešič Loredan: Janša je šel preko meja zdravega razuma

To, kar počne SDS, je popolnoma destruktivno in nepotrebno, predsednik največje opozicijske stranke pa je s tem šel prek meja zdravega razuma, je v odzivu na interpelacijo proti vladi Roberta Goloba, ki jo je danes vložila poslanska skupina SDS , dejal podpredsednik vlade in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. "V SDS nimajo toliko moči, da nas utrudijo, vse, kar bodo počeli, bomo prebrali," je še napovedal Bešič Loredan in zatrdil, da je vlada enotna in da bo izpolnila svoje zaveze

Danijel Bešič Loredan je vložitev interpelacije proti vladi označil tudi za povsem ideološko dejanje.

Vsebina interpelacije je domišljijski spis, pa je današnjo potezo poslanske skupine SDS komentiral podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec. "Ker v koalicijske vrste SDS ne more vnašati razdora, ga bodo pa v slovensko družbo," je dejal Mesec.

Dodal je: "Ta vlada je tukaj, da izpelje reforme, ki so bistvene, da Slovenija postane uspešna in solidarna družba, uprta v prihodnost, in za tem trdno stojimo vse tri koalicijske stranke. Pri tem nas razni manevri ne bodo zmotili."

Vodja poslanske skupine Socialni demokrati Jani Prednik je ponovil stališče Bešič Loredana, da je vlada enotna, in dejal, da so poslanci SDS v tem mandatu dosegli kar nekaj negativnih rekordov, saj so z vložitvijo 35 novih zakonov takoj zablokirali delo vlade. Dodal je, da interpelacijo vidi kot možnost, da koalicija in celotna vlada širši javnosti pokažejo dosedanje dosežke, in izrazil prepričanje, da se bo največja opozicijska stranka z interpelacijo opekla podobno kot z nedavnim referendumom.

SDS v napovedani interpelaciji govori o združevanju muzejev in ga omenja kot povod za interpelacijo, toda šlo je za strokovno odločitev, pa je dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko. "Ta projekt je postal ideološka platforma, na kateri SDS gradi svoje nasprotovanje delu te vlade," je dodala. Opozorila je tudi na domnevne grožnje s tako imenovanim "akcijskim načrtom" in hujskanje, uperjeno proti stranki Levica. "Gre za navadno diskreditacijo," je že dejala.

Poslanci SDS, ki so v parlamentarni postopek danes vložili interpelacijo o delu vlade Roberta Goloba, vladi med drugim očitajo ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve in urada za demografijo, pa tudi ravnanje v nasprotju z ustavo in koalicijsko pogodbo.