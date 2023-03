Uradno: SDS vložila interpelacijo proti vladi Roberta Goloba

Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili interpelacijo o delu vlade Roberta Goloba, v kateri želijo odgovor na vprašanje, v kakšni meri vlada uresničuje prisego, podano ob imenovanju v DZ. Med drugim ji očitajo ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve in urada za demografijo, pa tudi ravnanje v nasprotju z ustavo in koalicijsko pogodbo.

V SDS Golobovi vladi vse očitajo "ukrepe in napovedi, ki gredo v smer razgradnje naroda, družine, zasebne lastnine in svobodnega podjetništva". Prepričani so, da so devet mesecev Golobove vlade zaznamovali slabo premišljeni ukrepi, kadrovanje in revanšizem.

Med glavnimi očitki vladi so v SDS zapisali "ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve". "Slovenska osamosvojitev je eden od temeljev ustavnega reda Slovenije, zato ukinitev muzeja predstavlja norčevanje iz slovenske zgodovine in napad na temeljna izhodišča slovenske ustavnosti," so zapisali v SDS.

V nadaljevanju navajajo, da se Slovenci v zadnjih desetletjih kljub lastni državi beležimo drastičen upad števila rojstev, kar nas danes uvršča med države z enim najstarejših prebivalstev na svetu. Glede na to vladi očitajo tudi ukinitev urada za demografijo, ki ga je sicer oktobra 2020 ustanovila vlada pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.

Obe omenjeni odločitvi imata po mnenju največje opozicijske stranke "skupni imenovalec v programu najbolj skrajne stranke vladne koalicije, ki ga je deloma s koalicijsko pogodbo, predvsem pa s praktičnimi ukrepi, posvojila celotna vladna koalicija".

Obenem v SDS med očitki navajajo tudi opustitev dolžnega ravnanja na področju zdravstva in zdravstvenega varstva ter "najbolj brutalno kadrovanje na vseh ravneh javnega sektorja v zgodovini samostojne Slovenije". "Vlada Roberta Goloba se ukvarja predvsem in skoraj izključno s kadrovanjem in obračunava z drugače mislečimi, bolj malo ali nič pa z dejanskim reševanjem težav državljanov," so prepričani v SDS.

Interpelacijo so v SDS v parlamentarni postopek vložili s podpisi 27 poslancev, po poslovniku lahko sicer to stori najmanj deset poslancev. SDS pred vložitvijo interpelacije te ni posredovala v sopodpis drugi opozicijski stranki, so za STA potrdili v NSi.