Janša: S to resolucijo pomagamo vladi, da ne zatava še bolj #video

"Čakali smo, da tudi Slovenija sledi drugim evropskim državam, ki so sledile pozivom Evropskega parlamenta, da sprejmejo podobno resolucijo, pa se to ni zgodilo. S to resolucijo tudi pomagamo vladni koaliciji, da ne zatava še bolj v teh svojih zmedenih izjavah," je na današnji novinarski konferenci o vsebini resolucije o Rusiji kot podpornici terorizma, ki jo predlagajo v SDS, povedal predsednik stranke Janez Janša.

Skupina 27 poslancev SDS s prvopodpisano poslanko Jelko Godec je v ponedeljek v parlamentarno proceduro vložila predlog resolucije o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem.

Predsednik stranke SDS Janez Janša je na današnji novinarski konferenci predstavil vsebino predloga resolucije, uvodoma pa je nekaj besed namenil današnjemu govoru ruskega predsednika Vladimirja Putina. Dejal je, da ga je današnji nagovor ruskega predsednika dodatno utrdil v prepričanju o pravilnosti predloga resolucije SDS.

"Ko sem spremljal govor in izraze na obrazih ljudi v dvorani, sem se spomnil govora Sadama Huseina pred drugo zalivsko vojno. Ni šlo toliko za podobno vsebino samega govora, ampak bolj za izraze na obrazih iraške politične elite, ki je takrat poslušala Sadama Huseina, in za izraze na obrazih ruske politične elite. Mogoče držijo javnomnenjske raziskave, da večina ruskega prebivalstva zaradi popolnega nadzora nad mediji podpira to, kar Putinov režim počne v Ukrajini, in verjame, da se bo vse to dobro izšlo za Rusijo. Zagotovo pa tega občutka ni med rusko politično elito. Tam so bili ljudje, ki so bolje obveščeni in ki vedo, da kljub vsem bombastičnim besedam Rusija v Ukrajini vojno izgublja. Ruski predsednik je imel velike težave razložiti, kako je mogoče, da po enem letu od začetka agresije na Ukrajino 'posebna vojaška operacija', za katero je trdil, da bo končana po dveh tednih, še vedno traja. Tudi dve uri časa nista bili dovolj, da bi mu to uspelo," je povedal Janša.

"Resolucijo o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, je naša poslanska skupina predlagala zato, ker tega ni storila vladna koalicija. Mi smo na to potezo vladne koalicije čakali od oktobra lani. Takrat je namreč parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela podobno resolucijo, in kolikor vem, je Slovenija to resolucijo podprla. Novembra lani je podobno resolucijo sprejel tudi Evropski parlament. Čakali smo, da tudi Slovenija sledi drugim evropskim državam, ki so sledile pozivom EP, da sprejmejo podobno resolucijo, pa se to ni zgodilo. S to resolucijo tudi pomagamo vladni koaliciji, da ne zatava še bolj v teh svojih zmedenih izjavah," je še pojasnil Janša.

Po njegovih besedah bi s sprejetjem resolucije dali podporo ukrajinskemu narodu, ki kaže neverjeten pogum, ko brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote svobode in demokracije, ter obsodili rusko invazijo na ukrajinsko ozemlje in ukrajinski narod.

Janša: Podpora takšni resoluciji je samoumevna

Na vprašanje glede dogovarjanja o podpori predlogu resolucije v DZ je predsednik SDS odgovoril, da se mu zdi podpora takšni resoluciji samoumevna, "razen če tisti, ki predstavljajo slovensko oblast in hodijo v Bruselj na sestanke EU in Nata, tam govorijo nekaj, tukaj pa bodo ravnali drugače".

"V tej resoluciji ni ničesar, kar bi odstopalo od uradnih stališč slovenske politike, močno pa odstopa seveda od izjave skupine rusofilov, ki smo jo pred časom prebrali, med katero so tudi neposredni podporniki sedanje oblasti," je dejal.

Evropski parlament je resolucijo, s katero so Rusijo označili za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva, sprejel 23. novembra lani. Resolucija ni pravno zavezujoča, temveč je šlo predvsem za močno politično sporočilo. V evropski zakonodaji namreč za zdaj ni kategorije ali seznama držav, ki podpirajo terorizem, temveč ima EU le seznam terorističnih organizacij.



Resolucija Evropskega parlamenta poziva države članice EU, naj tudi same razmislijo o sprejetju takšne oznake za Rusijo, in predlaga vzpostavitev mednarodnega sistema, ki bi omogočil kazenski pregon ruskih vojnih zločinov, kar je eden od ciljev resolucije.