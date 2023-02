Zoper SDS podali naznanilo suma kaznivega dejanja

Računsko sodišče je v reviziji o financiranju volilnih kampanj za lanske volitve v DZ sedmim organizatorjem volilnih kampanj izreklo pozitivno mnenje, štirim pa mnenje s pridržkom. O zaznanih sumih storitve prekrškov so obvestili tri pristojne inšpektorate, na Policijsko postajo Ljubljana pa so podali naznanilo suma kaznivega dejanja zoper SDS.

Računsko sodišče je sum kaznivega dejanja ponarejanja listin naznanilo zoper stranko SDS, saj je ta, kot izhaja iz poročila računskega sodišča, kot dokazilo za nekaj prejetih brezplačnih storitev predložila fiktivne listine.

Prav tako je po njihovih ugotovitvah v več primerih s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, pri katerih zaradi odsotnosti ustreznih in zadostnih dokazil niso mogli potrditi, da so bile storitve opravljene in da so stroški nastali v povezavi z volilno kampanjo.

Opravljena revizija lanskih volilnih kampanj

Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti financiranja volilnih kampanj za volitve poslancev v državni zbor leta 2022 sedmim organizatorjem volilnih kampanj izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in o pravilnosti poročanja v skladu zakonom o volilni in referendumski kampanji. To so bili Levica, LMŠ, NSi, SAB, SD, Gibanje Svoboda ter predstavnik italijanske narodne skupnosti Felice Žiža.

Mnenje s pridržkom pa so dobili SDS, Državljansko gibanje Resni.ca, predstavnik madžarske manjšine Ferenc Horvath in Konkretno, ki je nastopala v gibanju Povežimo Slovenija, izhaja iz sporočila Računskega sodišča.

Inšpektorati obveščeni o sumih kršitev in prekrškov

Na podlagi zbranih dokazov v revizijah je računsko sodišče na inšpektorat za notranje zadeve, inšpektorat za medije in na tržni inšpektorat poslalo obvestila o zaznanih sumih storitve prekrškov.

Na inšpektorat za notranje zadeve so poslali obvestilo o sumu kršitve 7. člena zakona o volilni in referendumski kampanji zoper osem organizatorjev volilne kampanje, na inšpektorat za medije sum o prekršku zoper 26 medijev, na tržni inšpektorat pa sum prekrška zoper eno pravno osebo, gospodarsko družbo, ki je sodelovala pri izvedbi volilne kampanje, pojasnjuje predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin.

Za volilne kampanje porabljenih skoraj 3,4 milijona evrov

Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupaj porabili 3.368.602 evra. Na podlagi opravljenih revizij so organizatorji volilnih kampanj upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v znesku 324 tisoč evrov.

Ugotovljeni znesek nepravilnosti in napak znaša skupaj 333.187 evrov. Deset organizatorjev je z volilnega računa poravnalo stroške v skupnem znesku približno sto tisočakov, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje. Osem organizatorjev je prejelo nedovoljene prispevke v skupnem znesku približno 15 tisoč evrov. Pet organizatorjev je plačalo stroške volilne kampanje v skupnem znesku 83 tisoč evrov z napačnega računa. Štirje organizatorji so prejeli nedovoljene brezplačne storitve občin, trije pa niso v celoti poravnali stroškov volilnih kampanj z volilnega računa v znesku skoraj 40 tisoč evrov.

En organizator je prikazoval opravljene storitve po podcenjeni vrednosti, še navaja računsko sodišče.

Nekaj ugotovitev računskega sodišča



- Stroški volilnih kampanj:

2018: 2.445.313 EUR

2022: 3.368.602 EUR (+37 odstotkov)



- Povprečen strošek volilne kampanje na stranko:

2018: 222.301 EUR

2022: 374.088 EUR (+68 odstotkov)

Globe v humanitarne namene

Zaradi ugotovitev, povezanih z nedovoljenimi prispevki za volilno kampanjo, je moralo sedem organizatorjev volilne kampanje v humanitarne namene nakazati skupaj 13.826 evrov, en organizator pa mora to še narediti v okviru izvedbe popravljalnega ukrepa.

Vse tri stranke, ki niso dobile pozitivnega mnenja, so namreč s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnale stroške, ki niso stroški volilne kampanje, poleg tega pa s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo niso poravnale vseh stroškov volilne kampanje.

V SDS in Resnici prav tako protivrednosti denarnega prispevka pravne osebe niso pravočasno nakazali v humanitarne namene, v Povežimo Slovenija pa tega še niso storili. V primeru kampanje predstavnika madžarske manjšine Ferenca Horvatha pa so bili s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnani stroški, ki niso stroški volilne kampanje.