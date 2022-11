Krško: predvolilna kampanja je mirna in spoštljiva

V Mestni občini Krško, kjer sta se v drugi krog županskih volitev uvrstila kandidata s podpisi volivcev, Dušan Šiško, ki je v prvem krogu dobil skoraj četrtino glasov, in Janez Kerin, ki jih je zbral skoraj petino, predvolilna kampanja še naprej poteka mirno in spoštljivo. Šišku sta podporo v drugem krogu izrekla dva tekmeca iz prvega kroga.

Nekdanji poslanec SNS in krški občinski svetnik Šiško se pri kandidaturi sklicuje na svojo vlogo pri uresničitvi državnih projektov v Posavju, predvsem pri zagotovitvi občini statusa mestne občine, na svoja poznanstva in izkušnje. Kot je dejal, njegov program pokriva vsa področja od gospodarstva do komunalne infrastrukture in družbenih dejavnosti, je dejal.

Podporo v drugem krogu sta 53-letnemu inženirju logistike napovedala tekmeca iz prvega kroga Janja Starc in Iztok Starc. Kot je pojasnila kandidatka s podpisi volivcev in podporo Obrtno-podjetniške liste Starčeva, ga podpira, ker se strinja z njegovim pogledom na razvoj gospodarstva. Starc, županski kandidat SLS s podporo NSi, pa je dejal, da Šiška podpira osebno ter zato, ker meni, da ima več raznovrstnih in političnih izkušenj.

Kerin, 54-letni višji kriminalistični inšpektor, preiskovalec Nacionalnega preiskovalnega urada in v zadnjem mandatu predsednik nadzornega odbora občine, je pojasnil, da je bila glavni vzrok za njegovo kandidaturo ustanovitev društva za participacijo občanov Modra smer, katerega pogledi na razvoj občine in program so "v viziji in strategiji njegovega razmišljanja in delovanja". Zaveda se tudi strateških odločitev, ki so pred občino, delovati pa želi za skupno dobro.

Dodatnih soočenj niso pripravili

V Krškem pred drugim krogom za zdaj niso pripravili dodatnih predstavitev ali soočenj. Sta se pa Šiško in Kerin z dokaj enotnimi mnenji na kratko soočila v oddaji nacionalne televizije. Zagotovila sta, da sta pripravljena sodelovati ter da bosta morala - ne glede na razplet drugega kroga - sodelovati tudi pri večjih in zahtevnejših projektih v občini, kot je drugi blok jedrske elektrarne. Lista Dušana Šiška - energično za Krško in društvo Modra smer, s katerih podporo kandidirata, sta namreč v občinskem svetu dobila enako število glasov, po štiri.

V Krškem je sicer največ oz. šest mest v 30-članskem občinskem svetu pripadlo Gibanju Svoboda. SDS je ohranila pet svetniških mest, enako število jih je dobila SLS, ki je v preteklih letih v občinskem svetu močno prevladovala. SD, ki je imela tri, ima po novem dve mesti, po en mandat sta ohranili stranki DeSUS in NSi. Eno svetniško mesto je pripadlo še Obrtno-podjetniški listi in predstavnici romske skupnosti.

Za položaj krškega župana so se ob Šišku in Kerinu potegovali še kandidat SDS Jože Olovec, kandidat SLS s podporo NSi Iztok Starc, kandidatka s podpisi volivcev Janja Starc in kandidat Gibanja Svoboda s podporo SD Aleš Zorko.