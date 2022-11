Gorjanska volilna komisija pojasnila zavrnitev Poklukarjevega ugovora

Komisija je tako menila, da Poklukarju in Paplerju dvomov o zakonitosti in poštenosti izvedenih lokalnih volitev ni uspelo trditveno in dokazno podpreti.

Gorjanska občinska volilna komisija je po tem, ko je v sredo zavrnila ugovor neizvoljenega županskega kandidata Janez Poklukarja, danes javnosti posredovala pojasnila. Menila je, da Poklukarju dvomov o zakonitosti in poštenosti volitev ni uspelo dokazno podpreti. Zato je ugovor in predlog za razveljavitev ter ponovno odreditev volitev zavrnila.

Kot je v sporočilu za javnost zapisala komisija, se je glede na resnost kandidatovih očitkov, s katerimi se je namigovalo na nezakonitost volitev in prirejanje volilnih izidov, odločila preveriti in znova prešteti veljavne glasovnice za župana.

Kontrolni pregled je pokazal popolno ujemanje volilnega izida s tistim, ki so ga predhodno ugotovili volilni odbori. Ujemalo se je tudi število volivcev in število oddanih glasov. Ob tem je komisija dodala, da so namigovanja Poklukarjevega pooblaščenca o podobnosti posameznih podpisov v volilnih imenikih dokazno povsem nepodprta.

Osebno varovanje praznih glasovnic pomeni manjšo možnost zlorab

Dodatno je komisija pojasnila, da osebno varovanje praznih glasovnic, ki jih kot volilno gradivo člani volilnega odbora prevzamejo na dan pred glasovanjem, pomeni višjo stopnjo skrbnosti in manjšo možnost zlorab kot njihova hramba v prostoru volišča, ki ni tehnično varovan, do njega pa lahko dostopajo tudi nepooblaščene tretje osebe. Volilni odbor je dolžan glasovnice na dan glasovanja znova prešteti in prazno volilno skrinjico zapečatiti.

Na podlagi presoje vseh relevantnih okoliščin je komisija presodila, da volilnim odborom nepravilnosti ni mogoče očitati. Ob tem je dodala, da je delo volilnih odborov, vključno z ugotavljanjem izidov, nadzorovalo večje število zaupnikov kandidatov. Poklukar jih je za nadzor sedmih volilnih odborov akreditiral skupaj 11. In ti na volilni dan na delo volilnih odborov niso imeli nobenih ugovorov.

Za presojanje očitanih nezakonitosti volilne kampanje občinska volilna komisija ni pristojna, je pa menila, da volilni odbori na dan volitev niso bili dolžni odstranjevati plakatov volilne kampanje nasprotnih kandidatov, ki so bili na zasebnih zemljiščih v okolici volišč. S tem temeljnim argumentom je komisija zavrnila tudi ugovor predstavnika kandidature SDS Lenarta Paplerja, ki je z istim očitkom zahteval ponovitev volitev.

Zato je njuna ugovora in predloga za razveljavitev volitev ter njihovo ponovno odreditev zavrnila. Ob tem se je volilnim odborom, "ki so svoje delo opravljali v razmerah izjemno napetega političnega ozračja, svoje delo pa kljub temu opravili natančno, pošteno, korektno, zakonito in častno", zahvalila.

Poklukar je na županskih volitvah za aktualnim županom zaostal za 21 glasov

Kot je znano, je nekdanji zdravstveni minister Poklukar na nedeljskih županskih volitvah za 21 glasov zaostal za aktualnim županom Petrom Torkarjem, ta občino vodi vse od njene ustanovitve leta 2006. Na izvedbo volitev je podal ugovor in zahteval razveljavitev ter ponovitev županskih volitev. Po sredini odločitvi občinske volilne komisije pa se je odločil, da ne bo podal pritožbe, in je izid volitev sprejel.

Pojasnil je, da se mu je zdelo ob tesnem rezultatu pomembno, da so skupaj z volilno komisijo znova pregledali glasovnice. "Ob tem smo opazili nekaj napak, za katere verjamem, da se v prihodnje ne bodo ponovile, in niso vplivale na razplet volitev," je menil.