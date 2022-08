Nekdanji zdravstveni minister svari: Ne prodajam čudežnega zdravila

Nekdanji minister za zdravje in zdravnik Janez Poklukar opozarja, da spletni oglas z izjavo, ki jo pripisujejo njemu in po kateri lahko vsakdo samostojno očisti žile, zavaja. Na policijo je že podal prijavo, tovrstne zavajajoče oglase pa močno obsoja, pravi.

Ljudi je pozval, naj ne nasedajo takšnim in podobnim lažnim vsebinam na spletu, ki ne temeljijo na znanstveno podprtih dokazih, na katerih sloni sodobna medicina in ki jim sledi sam pri opravljanju svojega dela in poslanstva. "Tovrstne zavajajoče oglase močno obsojam, saj lahko ljudje sicer v dobri veri oglasom nasedejo in resno ogrozijo svoje zdravje," je dodal.

Stran je bila po njegovi prvi prijavi policiji umaknjena, zdaj pa je spet aktivirana, zato je na policijo znova podal prijavo.