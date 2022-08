Kakšni bodo to jesen ukrepi v šolah?

"Ključna ukrepa, ki preprečujeta prenos okužbe v šolskem okolju, sta ukrepa, ki sta vezana na prezračevanje in izločanje okuženih iz kolektiva oziroma šolskega okolja. Ukrep samotestiranja bo vezan na domače okolje. Tako imenovano obdobno samotestiranja bi se lahko vrnilo ob višji stopnji okužb, nošnja zaščitnih mask pa za osnovnošolsko okolje zaenkrat ni predvidena," je pojasnila epidemiologinja in nekdanja direktorica NIJZ Nina Pirnat .

V torek je posvetovalna skupina za področje vzgoje in izobraževanja za prihajajoče šolsko leto sprejela priporočila, ki jih je danes predstavila epidemiologinja in nekdanja direktorica NIJZ Nina Pirnat.

"Trenutna priporočila za samotestiranje veljajo za tiste, ki imajo akutno okužbo dihal oziroma so bili v stiku z okuženim. V takem primeru oseba ostane doma in se samotestira. Tistim, ki nimajo znakov okužbe dihal ali niso bili v stiku z obolelimi, se v tem trenutku ne bi bilo treba samotestirati. Tako imenovano obdobno samotestiranje bi se lahko vrnilo ob višji stopnji okužb," je povedala Pirnatova in znova opozorila, da gre za priporočila. Dodala je, da o uporabi mask v šolah niso razpravljali in da nošenje mask za osnovnošolsko okolje za zdaj ni predvideno.

V izjavi je sodelovala tudi namestnica vodje delovne skupine za cepljenje NIJZ dr. Marta Grgič Vitek. Kot je pojasnila, je zdaj priporočljivo cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom za vse osebe, pri katerih lahko pričakujemo težji potek bolezni.