Posvetovalna skupina ob izrazitem poslabšanju epidemije predlaga obvezno samotestiranje v šolah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz zapisnika skupine ni jasno, ali se predlog nanaša zgolj na učence ali tudi na zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Iz zapisnika skupine ni jasno, ali se predlog nanaša zgolj na učence ali tudi na zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Foto: Siol.net

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri NIJZ v primeru izrazitega poslabšanja epidemije covid-19 v jeseni v vzgoji in izobraževanju predlaga uvedbo obveznega samotestiranja v domačem okolju. Po predlogu bi bili kompleti za domače samotestiranje s kartico zdravstvenega zavarovanja dostopni v lekarnah ne glede na epidemične razmere.

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, je na sestanku v torek med drugim obravnavala strokovno mnenje o samotestiranju na koronavirus v vzgoji in izobraževanju, ki ga je pripravila delovna skupina za epidemiološko spremljanje in odzivanje, ki jo prav tako vodi Fafangel.

V posvetovalni skupini predlagajo, da se v primeru prvega scenarija širjenja epidemije covid-19 s pričetkom novega šolskega leta samotestiranje v domačem okolju v vzgoji in izobraževanju priporoči posameznikom s simptomi okužbe s koronavirusom in tistim, ki so bili v stiku z osebo s potrjeno koronavirusno okužbo.

Prvi scenarij bo veljal, če bo prevladovala različica koronavirusa, ki se naglo širi v vseh skupinah prebivalstva in pri večini ne povzroča težjega poteka covid-19, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje. Gre za scenarij, ki je ob trenutnih epidemičnih razmerah že v veljavi.

V primeru drugega scenarija v posvetovalni skupini priporočajo, da se samotestiranje v vzgoji in izobraževanju na domu razširi na vse posameznike in naj se obvezno izvaja vsaj enkrat na teden.

Drugi scenarij bi v veljavo stopil v primeru naglega širjenja različice koronavirusa, ki bi povzročila težji potek covid-19 v tako visokem deležu, da bi brez dodatnih javno-zdravstvenih ukrepov nastopila preobremenitev zdravstvenega sistema na vseh ravneh.

Če bodo odločevalci priporočila posvetovalne skupine upoštevali, bo komplete za domače samotestiranje v obeh scenarijih s kartico zdravstvenega zavarovanja mogoče prevzeti v lekarnah.

Iz zapisnika skupine sicer ni jasno, ali se predlog nanaša zgolj na učence ali tudi na zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Člani posvetovalne skupine so se na sestanku seznanili tudi s strokovnim mnenjem delovne skupine za okoljske dejavnike in higieno. Kot je razvidno iz zapisnika, so v delovni skupini sprejeli priporočila za prezračevanje z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom.

Med drugim priporočajo prezračevanje z rednim odpiranjem oken. V šolskih prostorih tako priporočajo zračenje ob na stežaj odprtih oknih vsakih 20 minut v času ogrevalne sezone. V drugih obdobjih priporočajo, da so okna stalno odprta z upoštevanjem zunanjih dejavnikov. Ob tem so pripravili tudi priporočila za mehansko prezračevanje.