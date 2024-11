Na ponovljen razpis za generalnega direktorja ZZZS je pravočasno prispelo devet popolnih prijav, je na današnji seji ugotovil upravni odbor ZZZS. Med prijavljenimi sta tudi nekdanja ministra za zdravje Janez Poklukar in Aleš Šabeder ter nekdanji predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljoljo. Čeprav se na prvi razpis ni prijavila, pa je zdajšnja generalna direktorica Tatjana Mlakar prijavo tokrat oddala.

S kandidati bo upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) razgovor opravil na naslednjih dveh sejah, ki bosta v decembru. Nato bo upravni odbor odločal o izbiri kandidata za generalnega direktorja ZZZS, ki ga mora v imenovanje posredovati skupščini ZZZS, so na zavodu zapisali v sporočilu za javnost.

Na razpis se je prijavil nekdanji minister za zdravje in nekdanji generalni direktor ljubljanskega kliničnega centra Janez Poklukar. Prijavo je oddal tudi nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder. Ta je bil v času ministra Danijela Bešiča Loredana direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, trenutno pa je direktor Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi.

Tokrat prijavo oddala tudi zdajšnja direktorica

Čeprav prijave na prvi razpis ni oddala, pa se je na ponovljeni razpis prijavila tudi zdajšnja generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. "V javnem zdravstvenem sistemu delujem že več kot tri desetletja, ga dobro poznam, zato sem odgovorno prepričana, da so aktivnosti, ki sem jih s svojimi sodelavci opravila v zadnjih letih, pravilna pot za ohranitev in krepitev takšnega javnega zdravstvenega sistema, ki ga naše zavarovane osebe potrebujejo," je za STA pojasnila svojo odločitev.

Prijavo je oddala tudi nekdanja ministrica za delo Ksenija Klampfer. Za funkcijo generalnega direktorja ZZZS se poteguje še nekdanja generalna direktorica direktorata za zdravstveno ekonomiko Helena Ulčar Šumčić, trenutno predsednica Društva ekonomistov v zdravstvu in članica upravnega odbora ZZZS.

Za direktorski stolček se poteguje tudi nekdanji šef Leka

Prijavili so se še nekdanji predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljoljo, predsednik odbora za varnost pacientov in kakovost v zdravstvu pri Zvezi organizacij pacientov Slovenije Tomaž Schara ter Jaka Bizjak in Igor Klinar.

Upravni odbor ZZZS je v uradnem listu sredi oktobra znova objavil razpis za delovno mesto generalnega direktorja zavoda. Kandidati so lahko prijavo oddali do vključno 18. novembra. Na prvi razpis, ki so ga objavili konec avgusta, se je prijavil le Tadej Ostrc, ki pa ni prejel zadostne podpore upravnega odbora.