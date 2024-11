Na primanjkljaj UKC Ljubljana je, kot so sporočili iz zavoda, vplivalo več dejavnikov: od delnega zaprtja bolnišnice zaradi obnove, stavke zdravnikov, priliva urgentnih bolnikov iz cele Slovenije, pomanjkanja kadra v zdravstveni negi do neplačila krvi in krvnih pripravkov s strani ZZZS in povečanja mase plač v prvih devetih mesecih.

"Prav tako je primanjkljaj zelo primerljiv za univerzitetne bolnišnice in dober, če ga primerjamo s poslovanjem drugih slovenskih bolnišnic, kjer primanjkljaj znaša tudi več kot 20 odstotkov prihodkov," so zapisali v sporočilu po seji sveta, ki je bila prejšnji teden v sredo.

Zavod je sicer prihodke Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) za opravljene zdravstvene storitve v prvih devetih mesecih po njihovih navedbah realiziral v višini 98,82 odstotka.

Svet zavoda se je seznanil tudi s 30 milijoni evrov oportunitetne izgube, ki jo zavod letno ustvari zaradi pacientov, ki so zaključili bolnišnično zdravljenje, jih pa zaradi različnih razlogov ni mogoče odpustiti v domačo oskrbo ali oskrbo v domu za starejše.

"V zdravstvenem sistemu, kjer se vsak bori za čim cenejšega pacienta, dragim pa se izogiba, imajo vrhunske ustanove, ki edine delujejo 24 ur na dan na vseh strokovnih področjih in obravnavajo vse, predvsem tudi najzahtevnejše paciente, pričakovano presežek odhodkov nad prihodki. Kljub temu nam je z veliko zavzetostjo naših zaposlenih v oktobru uspelo na mesečni ravni v primerjavi z meseci pred tem opraviti največ storitev do zdaj v tem letu in s tem v oktobru doseči uravnoteženo poslovanje," so v sporočilu povzeli pojasnilo generalnega direktorja zavoda Marka Juga.

Napredek pri nabavi, manj čakalnih vrst

Svet zavoda je na nedavni seji pozitivno ocenil napredek pri nabavi. V tem letu so skupno izvedli 320 aktivnosti, vrednost oddanih postopkov znaša 254 milijonov evrov. Pokritost naročil zdravstvenega materiala s pogodbami se je do 30. septembra dvignila na 65 odstotkov. Opazen je trend povečevanja realizacije javnih naročil, kar kaže na dobre rezultate optimizacije nabavnih procesov v zavodu, so navedli.

Na področju zalog se nadaljuje sistem vzpostavljanja črtnih kod, s čimer se izboljšuje upravljanje zalog materiala, saj vrednost izdaj, evidentiranih s črtnimi kodami, znaša več kot devet milijonov evrov.

Svet zavoda se je med drugim seznanil z dinamiko čakalnih vrst in ugotovil, da se je število čakajočih na zdravstveno obravnavo v UKC Ljubljana v prvih devetih mesecih zmanjšalo za odstotek. Na seji so obravnavali tudi strateško vizijo razvoja UKC Ljubljana z dolgoročnimi pozitivnimi finančnimi učinki, pri čemer je svet predlagal, da se dokument razvojnega programa posreduje v državni zbor, so še dodali v zavodu.