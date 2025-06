Novinarji hrvaškega portala Morski.hr so na strani na Facebooku, imenovani Navtika oglasi Slovenija, naleteli na objavo državljana Slovenije, ki je na otoku Krk, v bližini mostu na plaži Scott Bay oddajal privez za plovila do devet metrov za ceno 700 evrov. Gre za kaznivo dejanje, saj se pomorsko dobro ne sme oddajati v najem. Novinarji so ga poklicali in razkrinkali.

Na vprašanje, kaj konkretno ponuja, je najemodajalec odgovoril: "Privez za plovila do devet metrov, cena je odvisna od velikosti plovila." Na vprašanje, koliko bo zaračunal v enem mesecu za osemmetrsko plovilo, je odgovoril 700 evrov, so zapisali na portalu.

Vprašali so ga tudi, ali bo izdal račun, nakar je dejal, da bo, ko so želeli izvedeti podrobnosti o računu in dovoljenju za najemanje, pa se ni ravno znašel.

"Ali imate dovoljenje za najem?", so ga vprašali. "Obstaja, obstaja ..." je dejal. "Od koga imate dovoljenje," je nadaljeval novinar. "Aaaaa .... hmmmm .... ali je to zdaj pomembno?" "No, pomembno je, če vam bom dal 700 evrov, potem je pomembno, od koga in kakšen račun bom dobil. "V redu ... če hočete, ga boste dobili, če ne ... hvala," je dejal.

Podrobnosti ni želel razkriti

Nato ga je novinar opozoril, da se ne sme najemati pomorsko dobro, sogovornik pa je rekel, da ne želi iti v podrobnosti svojega podjetja.

Novinar ga je vprašal še, ali je zakonito, kar počne. "V redu, hvala ... ne vem, ali je to zakonito. Nisem razmišljal o tem. Računam 700 evrov za privez, saj mojega čolna trenutno ni tukaj," je dejal, se zahvalil za pogovor in pozdravil.

Kmalu po tem pogovoru je oglas, objavljen na strani na Facebooku Navtika oglasi Slovenija izginil, so še navedli na Morski.hr.