Nova ekskluzivna priložnost na otoku Krk: projekt Panorama Krk

Iščete sodoben in udoben apartma v mirni obmorski soseski? Predstavljamo vam nov stanovanjski projekt Panorama Krk , ki bo kmalu na voljo v ponudbi! Gre za vrhunsko zasnovano novogradnjo v Čižićih, le nekaj minut hoje od morja, ki ponuja popolno kombinacijo sodobnega dizajna, udobja in naravne lepote otoka Krk.

Edinstvena nepremičnina v srcu Čižićev

Čudovit otok Kvarnerskega zaliva, ki ga Slovenci dobro poznamo in radi obiskujemo, bo kmalu krasila nova obmorska soseska. Ta otok je relativno blizu Sloveniji, poleg tega pa je še lahko dostopen, saj za prečkanje s celine zadostuje že vožnja čez most. Tako ste lahko v nekaj urah že na svoji najljubši plaži. Naselje Čižići, ki se nahaja na otoku Krk, natančneje v zalivu Soline, so kraj, kamor se boste z veseljem vračali leto za letom. Obdani so z borovim gozdom in urejenimi plažami ter so odličen kraj za miren dopust proč od mestne gneče.

Prav tu bo nastala izjemna obmorska soseska Panorama Krk. Projekt Panorama Krk sestavlja šest elegantnih stavb s skupno 18 apartmaji. Vsak apartma je oblikovan s poudarkom na funkcionalnosti, naravni svetlobi in sodobni estetiki.

Foto: Panorama Krk

Prednosti Panorame Krk

Odlična lokacija – le 500 metrov od morja v mirnem in urejenem okolju.

– le 500 metrov od morja v mirnem in urejenem okolju. Sodoben dizajn – minimalistična arhitektura, svetli in zračni prostori.

– minimalistična arhitektura, svetli in zračni prostori. Vrhunska kakovost gradnje – uporaba trajnostnih materialov za maksimalno udobje.

– uporaba trajnostnih materialov za maksimalno udobje. Prostorne terase in atriji – uživajte v sprostitvi na odprtem.

– uživajte v sprostitvi na odprtem. Urejena okolica – zelene površine, zasebna parkirna mesta.

Foto: Panorama Krk

Izberite apartma po svojem okusu

Projekt Panorama Krk ponuja različne tipe stanovanj, prilagojene različnim željam in potrebam:

Apartmaji s prostornimi terasami , ki omogočajo uživanje v razgledu.

, ki omogočajo uživanje v razgledu. Pritlični apartmaji z lastnimi vrtovi , popolni za družine in ljubitelje narave.

, popolni za družine in ljubitelje narave. Penthouse apartmaji, z odprtimi pogledi.

Vsi apartmaji so opremljeni s talnim ogrevanjem v kopalnici, klimatsko napravo, energetsko učinkovitimi okni in visokokakovostnimi talnimi oblogami. Udobje bivanja je tako zagotovljeno v vsakem letnem času.

Več manjših objektov in zadostna medsebojna oddaljenost v kombinaciji z večstransko orientacijo stanovanj zagotavljajo veliko naravne svetlobe. Prostor med in okoli stavb bo hortikulturno urejen in z dovolj zelenja, prav tako bo omogočen dostop za pešce in vozila.

Družinam bo v veselje bližina urejenih otroških igrišč, kjer se bodo navihanci lahko družili in zabavali. Igrišča so dostopna peš in so dovolj blizu, da jih starši zlahka dosežejo, a hkrati dovolj odmaknjena, da ne motijo miru doma. Zaradi urejene okolice in varnega dostopa so idealna za vsakodnevno igro, sprostitev in druženje z drugimi otroki iz soseske. To dodatno prispeva k občutku skupnosti in domačnosti, ki ga ponuja življenje v naselju Čižići.

Foto: Panorama Krk

Investicija za prihodnost

Otok Krk velja za eno najbolj priljubljenih destinacij na Hrvaškem s stalnim povpraševanjem po nepremičninah. Projekt Panorama Krk ni zgolj vaš sanjski dom ob morju, ampak tudi izvrstna investicijska priložnost. Odlična lokacija, ki jo dopolnjujejo čisto morje, bližina restavracij in dostopnost letališča, zagotavlja, da bo vaše zadovoljstvo popolno.

Trenutna faza projekta in možnosti nakupa

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila vložena septembra 2024, izdajo pa pričakujejo v kratkem. Ob pridobitvi gradbenega dovoljenja bodo mogoči prvi podpisi predpogodb. Trenutno pa že sprejemajo rezervacije apartmajev!

Cene apartmajev:

apartmaji v pritličju: od 199 tisoč evrov,

nadstropni apartmaji: od 179 tisoč evrov,

apartmaji penthouse: od 184 tisoč evrov.

Cene se začnejo pri 3.300,00 €/m², kar odraža kakovostno gradnjo, premišljeno zasnovo in lokacijo. Glede na nenehno rast zanimanja za nepremičnine na otoku Krk je to konkurenčna vstopna točka za dolgoročno vrednostno rast in kakovost bivanja.

Foto: Panorama Krk