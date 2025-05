Na Krku množična postavitev tabel, ki prepovedujejo kopanje, ribolov, potapljanje

Na območju mesta Krk so se na več mestih pojavile table, ki prepovedujejo plavanje, potapljanje in ribolov. Na portalu Morski.hr so se obrnili na občino, kjer so jim pojasnili, da so table legalno postavljene.

Na mestni občini Krk so za portal Morski.hr pojasnili, da so table postavljene na neurejenih, nedostopnih, skalnatih delih obale zunaj naselja, ki niso primerni za uporabo in na katerih že doslej ni bilo veliko kopalcev, ribičev in potapljačev.

Postavili so jih v okviru podjetja Marlin Tours d.o.o., ki je pridobilo uradno dovoljenje Lučke kapetanije Rijeka za upravljanje rekreativnih dejavnosti na tem območju.

Številni obiskovalci se sprašujejo, zakaj je sploh potrebno s tablami opozarjati na prepoved, če tam tako ali tako ni kopalcev, potapljačev in ribičev. Ekipa morskega.hr meni, da je možno je, da gre za preventivni ukrep, s katerim želijo opozoriti, da je nevarno in preprečiti morebitne nesreče ali pa dati do znanja, da je območje pod upravljanjem zasebnega podjetja.