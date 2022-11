Poklukar v Gorjah zahteva razveljavitev županskih volitev, drugi krog bo v 47 občinah

Poklukar je sporočil, da je njegov volilni slogan Za spremembe in "če bo poštena in zakonita izvedba volitev tista prva sprememba, bo uporabil vsa sredstva da to doseže".

Poklukar je sporočil, da je njegov volilni slogan Za spremembe in "če bo poštena in zakonita izvedba volitev tista prva sprememba, bo uporabil vsa sredstva da to doseže". Foto: posnetek zaslona

Nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar, ki je v boju za županski stolček v Gorjah za 21 glasov zaostal za aktualnim županom Petrom Torkarjem, zahteva razveljavitev županskih volitev in njihovo ponovitev. Navaja, da so bile volitve iz več razlogov nepoštene. Občinska volilna komisija njegov ugovor še obravnava. Drugi krog rednih volitev županj in županov so danes na Državni volilni komisiji razpisali v 47 občinah.

Kot je pojasnil Poklukarjev pooblaščenec Matija Urankar, ki dela v odvetniški pisarni Senica, županski kandidat v ugovoru trdi, da so bile celotne volitve nepoštene, in sicer zaradi različnih okoliščin, med drugim zaradi kršitve pravil kampanje, ker so bili v nasprotju s pravili neposredno ob vhodu na volišča plakati njegovega protikandidata.

Člani volilnih odborov glasovnice dan pred volitvami hranili doma

"Prav tako smo ugotovili, da so člani volilnih odborov na voliščih glasovnice, ki so jih dobili zapečatene dan pred samimi volitvami, odnesli in jih hranili doma," je dejal Urankar. Nadalje je navedel, da so pri pregledu volilnih imenikov na današnji seji občinski volilne komisije ugotovili, da so si nekateri podpisi precej podobni. "Ne trdimo, da gre za kakšno ponarejanje, ampak trdimo, da je to nekaj, kar je tudi treba bolj podrobno raziskati," je dejal.

Kot je dodal, so želeli vpogledati v neveljavne glasovnice, kar pa jim je bilo vsaj na dopoldanskem delu današnje seje občinske volilne komisije onemogočeno. "Sedaj je na potezi občinska volilna komisija," je tik pred tem, ko je ob 15.30 komisija nadaljevala sejo, poudaril Urankar. O ugovoru mora odločiti do četrtka.

Urankar odločitve komisije ne želi prejudicirati, od nje pa bo odvisno, kako bodo postopali naprej. Nekdanji minister za pravosodje Aleš Zalar, ki je zaradi projekta oživljanja smučišča na Zatrniku v sporu z aktualnim gorjanskim županom, je za spletni portal N1 povedal, da mora občinska volilna komisija najprej obravnavati ugovor, nato mora izdati obrazloženo odločbo o tej odločiti, potem pa je možen pravni spor na upravnem sodišču.

Poklukar bi za pošteno izvedbo volitev uporabil vsa sredstva

Po njegovih besedah je vse odvisno od kandidata in odločitve občinske volilne komisije, postopki pa so po njegovih besedah zelo kratki. Zalar ne izključuje možnosti, da bi o zadevi odločalo tudi ustavno sodišče. Poklukar pa je prek Urankarja sporočil, da je njegov volilni slogan Za spremembe in "če bo poštena in zakonita izvedba volitev tista prva sprememba, bo uporabil vsa sredstva da to doseže".

Izvoljeni župan Torkar, ki gorjansko občino vodi že od njene ustanovitve leta 2006, ugovora protikandidata ne komentira. Kot pravi, je na potezi volilna komisija, ki je avtonomna, zato se sam v zadeve ne vpleta. Tudi današnje seje volilne komisije se, prav tako kot Poklukar, ni udeležil, kot vlagateljici obeh županskih kandidatur pa sta se je udeležili njuni ženi.

Na nedeljskih volitvah je Torkar prejel 824 glasov, Poklukar pa 803 glasove. Volilna udeležba je bila skoraj 72-odstotna, 24 glasovnic pa je bilo neveljavnih. Tako je Torkar prejel 50,65, Poklukar pa 49,35 odstotka glasov. Na volitvah za občinski svet naj bi po drugi strani slavil Poklukar. V vseh šestih volilnih enotah so bili izvoljeni samo samostojni kandidati s podporo skupin volivcev. Od 11 izvoljenih svetnikov naj bi jih šest podpiralo Poklukarja in pet Torkarja.

Zaenkrat še ni jasno, ali bi v primeru razveljavitve županskih volitev, ki jo zahteva Poklukar, lahko ponovne županske volitve izvedli 4. decembra, ko bo v občinah, kjer noben županski kandidat v prvem krogu ni prejel večine glasov volivcev, potekal drugi krog volitev.

Drugi krog županskih volitev bo v 47 občinah

Državna volilna komisija je sicer na današnji dopisni seji sprejela odločitev o razpisu drugega kroga rednih volitev županj in županov v 47 občinah, kjer nihče izmed kandidatk in kandidatov na glasovanju 20. novembra ni prejel večine veljavnih glasov volivk in volivcev. Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo, 4. decembra. DVK je sprejela tudi rokovnik volilnih opravil za drugi krog rednih volitev županov.

V drugem krogu bodo volivke in volivci županjo oz. župana izbirali v naslednjih občinah: Bled, Brda, Brežice, Celje, Cerkno, Destrnik, Divača, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorišnica, Gornja Radgona, Ig, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kanal ob Soči, Komenda, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kranj, Kranjska Gora, Krško, Laško, Lendava, Logatec, Maribor, Mengeš, Mežica, Mokronog-Trebelno, Moravče, Murska Sobota, Nova Gorica, Piran, Puconci, Rogašovci, Sežana, Središče ob Dravi, Sveti Jurij ob Ščavnici, Tolmin, Trebnje, Velike Lašče, Veržej, Škofljica, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji in Žiri.