Lesjak: Gibanje Svoboda je naredilo nekaj napak. Stepišnik: Kangler je po svoje fenomen.

"V Gibanju Svoboda bodo morali tudi sami priznati, da so se v nekaterih primerih napačno odločali. Zagotovo je bilo tako v primeru Maribora, kjer so šli na volitve s svojim kandidatom. Če bi ta stranka podprla aktualnega župana Arsenoviča, bi bila zelo verjetno zadeva v Mariboru končana že v prvem krogu, tako pa prihaja drugi krog," je razplet lokalnih volitev komentiral odgovorni urednik Dnevnika Miran Lesjak. "Glede na politični nahrbtnik, ki ga ima, je Franc Kangler po svoje fenomen mariborske politike. Očitno mu je pomemben del volilnega telesa v Mariboru še vedno naklonjen in mu je nekatere afere iz preteklosti v deloma tudi oprostil," pa pravi odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik.

"Gibanje Svoboda je imelo precej težav pri izbiri kandidatov, saj je stranka nastala na novo. Če si enkrat župan, imaš veliko možnosti, da znova ponoviš županski mandat. Svoboda v zdajšnji županski nomenklaturi ni imela svojih ljudi, zato toliko težje zasede županska mesta. To zelo močno velja za prej omenjeno stranko SLS, ki ima po državi v občinah veliko svojih ljudi. Ne glede na to, da so majhna stranka, pa se ta županska razmerja reproducirajo. In njihovi kandidati zmagujejo in obnavljajo mandate. To velja ne nazadnje tudi za Ljubljano in Celje. Novi kandidati in stranke imajo možnosti tedaj, ko staremu kandidatu ne uspe ali pa se celo umakne," je pojasnil Lesjak, ki je presenečen, da Gibanje Svoboda v Ljubljani ni podprlo zdajšnjega župana Zorana Jankovića, ki je bil tokrat znova izvoljen že v prvem krogu.

"To sicer v primerjavi z Mariborom najbrž ne bi bistveno vplivalo na volilne rezultate v Ljubljani, saj ti so, kakršni pač so, in tak dogovor z Gibanjem Svoboda ne bi mogel nič spremeniti. Bi pa ta stranka pridobila možnost, da skupaj z Jankovićem in njegovo stranko sede na zmagoviti stol. Tako pa ne morejo reči, da je v Ljubljani zmagal njihov župan, zato so tukaj po mojem mnenju taktično zgrešili," je dejal.

Zorana Jankovića je za njegov peti mandat v Ljubljani podprlo 61,84 odstotkov volivcev. Foto: Ana Kovač

"Položaj v Kopru je drugačen"

"Položaj v Kopru pa je drugačen, saj je stranka podprla aktualnega župana Aleša Bržana skupaj z njegovo listo, zato danes že lahko govorijo o tem, da so bili v Kopru uspešni. Kot je videti, je Gibanju Svoboda, ko gre za velike, mestne občine, uspelo vstopiti v vse mestne svete. Kaže, da so v mestih pobrali med 15 in 20 odstotki. V Ljubljani so imeli razmeroma slabo ponudbo kandidatov, ki niso bili dovolj znani. Na Dnevniku smo na podlagi ankete, ki smo jo izvedli pred enim mesecem, pričakovali boljši rezultat za Gibanje Svoboda. Zadnja anketa pred volitvami pa je pokazala, da je priljubljenost Gibanja Svoboda upadla. Na ta račun se je okrepila Jankovićeva lista," je komentiral Lesjak.

Kot je povedal, sta si Lista Zorana Jankovića in Gibanje Svoboda precej podobni: "Pravzaprav lahko rečemo, da gre za partnerski, zavezniški stranki. Kakih konfliktov ali pa napetosti med tema dvema vodilnima silama Ljubljane ne pričakujem. Če bosta sposobni najti neki modus vivendi, ko gre za vprašanja sobivanja in delitve oblasti v mestu, sta lahko, kar zadeva preostale tekmece v mestnem svetu, brezskrbni, ker gre za dve grupaciji, ki imata večino."

Dotaknil se je tudi stranke SLS, za katero je povedal, da je zanjo značilno, da se na lokalnih volitvah razmeroma dobro odreže in da so njeni rezultati boljši kot na nacionalni ravni. Po njegovih besedah gre preprosto za to, da je Slovenija razdrobljena na mnogo majhnih občin, ki so pretežno ruralnega značaja, v teh občinah pa ima volilno telo prav stranka SLS.

"Ljudje v manjših občinah glasujejo po drugačnih kriterijih kot na nacionalni ravni ali v velikih občinah. Zadostuje že to, da je kandidat sosed. Prepoznavnost in prepletenost sta v manjših občinah veliko večji," je menil Lesjak, ki pravi, da je tudi DeSUS pri tem vredna omembe, saj na nacionalni ravni ne obstaja več, na lokalni pa še.

V Mariboru tekmeca v drugem krogu pričakovana

"V Mariboru je bil s splošnim utripom v mestu in javnomnenjskimi raziskavami pričakovan drugi krog, na nek način tudi oba tekmeca. To je pričakovano po tem, ko smo tudi v Večeru z agencijo Ninamedia izmerili utrip v predzadnjem in zadnjem tednu prvega kroga kampanje. Gre torej za reprizo spopada iz leta 2018, dveh različnih političnih profilov, slogov in ne nazadnje dveh različnih županskih bilanc. Arsenovič in Franc Kangler sta bila tekmeca že leta 2018. Dodatna dimenzija njunega spopada je to, da lahko volivci ocenijo prva štiri leta mandata Aleksandra Saše Arsenoviča," pa je povedal Stepišnik.

Stepišnik pravi, da je Kangler neka stalnica in tudi politični veteran tako mariborske kot slovenske politike in da se po svojem obdobju v županski pisarni poskuša že tretjič vrniti. "Glede na politični nahrbtnik, ki ga ima, je Franc Kangler po svoje fenomen mariborske politike, očitno mu je pomemben del volilnega telesa v Mariboru še vedno naklonjen in mu je nekatere afere iz preteklosti v deloma tudi oprostil," je poudaril.

"Saša Arsenovič je v zadnjih štirih letih nov politični obraz, ki je prinesel nov politični slog župana menedžerja, ki stavi na višjo storilnost in učinkovitost, mogoče na manj ideološko politiko. Drugi krog je vedno drugačna in posebna zgodba. To bo soočenje dveh zelo različnih političnih in županskih figur," je povedal urednik Večera.

Na državni ravni se oblikuje Gibanje Svoboda

"Na državni ravni se oblikuje Gibanje Svoboda. V tem delu Slovenije z županskimi kandidati niso zelo prodrli, posebna zgodba je seveda županski kandidat Flis v Mariboru, ki je pet pred dvanajsto vstopil v tekmo, a mu ni uspelo priti v drugi krog. Zagotovo je to za stranko, ki je v Mariboru pokazala precejšen angažma in precej pozornosti posvetila tej lokalni tekmi, razočaranje," je povedal Stepišnik in dodal, da so na drugi strani dosegli zelo soliden ali pa dober izkupiček v mestnem svetu, kjer so lahko zadovoljni. Oblikovanje vladajoče stranke bo očitno na lokalni ravni še nekaj čas trajalo, čeprav njihov rezultat, kar zadeva občinske ali pa mestne svete, ni bistveno slabši od nacionalnega dometa, je še dejal.

V drugem krogu za župana mestne občine Maribor se bosta za zmago udarila aktualni župan Saša Arsenovič in Franc Kangler. Foto: STA

Gibanje Svoboda z Jankovićevimi aferami ni imelo težav

Nenavadno se mu zdi, da je Gibanje Svoboda, ki z županom Jankovićem in njegovimi aferami ni imelo težav, imelo težave z županom Arsenovičem. "Verjetno je šlo za poskus samostojnega političnega projekta, ki bi stranki prinesel veliko več, kot je le podpora dosedanjemu županu," meni Stepišnik.

"Kar zadeva drugi krog, je prva interpretacija, da je za Arsenoviča Kangler po svoje boljši tekmec, kot bi bil Vojko Flis. V Mariboru kljub Kanglerjevemu dobremu rezultatu, tudi v mestnem svetu, obstaja določena mera averzije ali pa nekakšen protikanglerjevski sentiment pri pomembnem delu volivcev, ki bi v drugem delu lahko volili tudi proti njemu. Na drugi strani pa si je tudi aktualni župan Arsenovič v teh letih nabral nekaj političnih figur, ki niso bile zadovoljne z njegovim ravnanjem. Verjetno bo šlo v drugem krogu spet za politično polarizacijo levo in desno od sredine. Kangler je očitno v Mariboru precej močnejša desna politična figura, kot je bil na primer kandidat SDS Dejan Kaloh. Pričakovati je mogoče prelivanje glasov s političnih opcij desno od sredine h Kanglerju, na drugi strani pa bomo videli, kako bo leva sredina podprla Arsenoviča. Zagotovo pa leva sredina ne bo glasovala za Kanglerja," je pojasnil.

"V prvem krogu je Franc Kangler zavzel bistveno bolj zadržano in nekakšno logarjevsko maniro iz predsedniške tekme, ki je od njega nismo vajeni. Župan Arsenovič stavi na svoje projekte in na razvojno vizijo mesta, ki jo je poudarjal med kampanjo," je še dodal.

Presenečenje v Celju? Se konsenz večnega župana Šrota krha?

Volivci v Celju so aktualnega župana Bojana Šrota, ki občino vodi že 24 let, nekoliko presenetljivo poslali v drugi krog. Po delnih neuradnih izidih je prejel 47 odstotkov glasov, neodvisni protikandidat Matija Kovač pa 33,3 odstotka.

"V Celju gre po svoje za presenečenje po številnih zmagah župana Šrota, saj bo tokrat tekma v drugem krogu. Kar pomeni, da se v Celju konsenz okoli večnega župana Šrota vendarle počasi krha in se bo moral v drugem krogu potruditi za zmago, kjer je verjetno še vedno favorit," pa je položaj v knežjem mestu orisal Stepišnik.