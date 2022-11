Je to največje presenečenje lokalnih volitev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski županski kandidat Boris Popovič je za TV Slovenija povedal, da podatki s terena ne kažejo najbolje in da se zna zgoditi, da Koper morda že ima župana in da drugega kroga ne bo. Medtem bo drug krog potreben v Celju, kjer aktualnemu županu Bojanu Šrotu prvič po 24 letih ni uspelo zmagati v prvem krogu. Prav tako se bosta v Mariboru v drugem krogu pomerila aktualni župan Saša Arsenovič in nekdanji župan Franc Kangler.