Volišča so se zaprla, 51 županov je že znanih

Ob 19. uri se je zaprlo 3.245 volišč po vsej državi. Kako so se odločili volivke in volivci v 212 slovenskih občinah bo znano kmalu. Prvi delni izidi lokalnih volitev bodo znani po 20. uri, v 51 občinah pa so novi župani že znani, saj na volitvah niso imeli protikandidata. Rezultate na Siol.net spremljamo v živo.

Na letošnjih volitvah so volivke in volivci v 212 občinah, med njimi je 12 mestnih občin, volili župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oz. četrtnih skupnosti.

V 51 občinah že znani novoizvoljeni župani

Za osvojitev županskega stolčka, za katerega se je potegovalo 618 kandidatov, morajo kandidati zbrati večino oddanih glasov v občini.

V kar 51 občinah pa so novi župani že znani, saj v letošnji volilni tekmi niso imeli nobenega protikandidata. Predvsem gre za manjše občine, je pa med njimi tudi ena mestna, in sicer Slovenj Gradec.

Seznam novoizvoljenih županov si lahko ogledate spodaj:

Beltinci: Marko Virag

Benedikt: Milan Repič

Brezovica: Metod Ropret

Cankova: Danilo Kacijan

Cerkvenjak: Marjan Žmavc

Črenšovci: Vera Markoja

Dobje: Franc Leskovšek

Dobrepolje: Igor Ahačevčič

Dobrovnik: Marjan Kardinar

Dol pri Ljubljani: Željko Savič

Duplek: Mitja Horvat

Gorenja vas-Poljane: Milan (Milan Janez) Čadež

Gornji Grad: Anton Špeh

Horjul: Janko Prebil

Kozje: Milenca Krajnc

Križevci: Branko Belec

Kungota: Tamara Šnofl

Kuzma: Jožef Škalič

Lenart: Janez Kramberger

Ljubno: Franjo Naraločnik

Log-Dragomer: Miran Stanovnik

Lovrenc na Pohorju: Marko Rakovnik

Medvode: Nejc Smole

Mirna: Dušan Skerbiš

Mozirje: Ivan Suhoveršnik

Naklo: Ivan Meglič

Nazarje: Matej Pečovnik

Pesnica: Gregor Žmak

Pivka: Robert Smrdelj

Podčetrtek: Peter Misja

Podlehnik: Sebastian Toplak

Postojna: Igor Marentič

Preddvor: Rok Roblek

Rače-Fram: Branko Ledinek

Radeče: Tomaž Režun

Ravne na Koroškem: Tomaž Rožen

Razkrižje: Stanko Ivanušič

Ribnica: Samo Pogorelc

Selnica ob Dravi: Vlasta Krmelj

Semič: Polona Kambič

Slovenj Gradec: Tilen Klugler

Sodražica: Blaž Milavec

Solčava: Katarina Prelesnik

Starše: Stanislav Greifoner

Sveti Andraž v Slovenskih goricah: Darja Vudler

Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Peter Škrlec

Sveti Tomaž: Mirko Cvetko

Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš

Tabor: Marko Semprimožnik

Zavrč: Slavko Pravdič

Žetale: Anton Butolen

Nizka volilna udeležba

Volišča so se zaprla ob 19. uri. Do 11. ure je svoj glas oddalo le 11,98 odstotka volilnih upravičencev. Do 16. ure pa je na volišča odšlo 550.815 volivk in volivcev oziroma 32,72 odstotkov volilnih upravičencev.

Volilna udeležba je tako precej nižja kot pred štirimi leti, ko je bila do 16. ure 36,85-odstotna, na volitvah leta 2014 pa 32,12-odstotna.