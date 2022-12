Novi župan Celja pojasnjuje, kaj je prineslo odločilno razliko

Matija Kovač, ki je po delnih neuradnih izidih v Celju dobil 57,8 odstotka glasov in premagal dolgoletnega župana Bojana Šrota, je v prvem odzivu dejal, da je presenečen nad visokim deležem podpore, ki so mu jo namenili občani. Na vprašanje, kaj je prineslo odločilno razliko med njim in dolgoletnim županom, je dejal, da je bila njihova kampanja od samega začetka zastavljena dovolj ambiciozno in vsebinsko, pa tudi samozavestno, tako da so Celjani, ki so se v tem času samoiniciativno angažirali, dali zelo močen signal, da je čas za spremembe.

"Zelo sem presenečen nad visokim odstotkom podpore, ki so mi jo zaupali občani, kar je gotovo predvsem zasluga dela naše odlične ekipe, široke politične podpore, ki sem jo prejel v drugem krogu, in jasne vizije glede prioritet v naslednjem obdobju," je dejal.

Neodvisni županski kandidat Kovač, sicer zadnjih osem let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu, bo, kot za zdaj kaže, z mesta celjskega župana po 24 letih izrinil Šrota. Kot je še povedal v prvem odzivu, se že veseli sodelovanja tako s politično javnostjo v mestu kot tudi z vsakim občanom.

"Celje bo postalo skupno mesto"

"Naša obljuba je namreč bila, da bo Celje postalo bolj skupno mesto," je spomnil Kovač, ki je, glede na trenutke že kar umazano kampanjo, v zadnjih dneh izrazil zadovoljstvo, da so njegovi podporniki sledili zgledu ter do konca ostali spoštljivi in dostojanstveni.

Najprej se namerava nekoliko spočiti

V ponedeljek se namerava najprej nekoliko spočiti, nato pa pogovoriti z lokalno politično javnostjo o tem, kako delovati v mestnem svetu, hkrati pa se bo še enkrat zahvalil Celjankam in Celjanom za podporo.

Kovač, ki ga je pred drugim krogom podprlo tudi Gibanje Svoboda, sicer druga najmočnejša svetniška skupina, je po skoraj 98 odstotkih preštetih glasov osvojil 57,8 odstotka glasov, njegov protikandidat Bojan Šrot pa 42,2 odstotka. Slednji si je kot vselej doslej obetal zmago že v prvem krogu, a je takrat prejel 46,9 odstotka, Kovač pa 33,1 odstotka glasov.