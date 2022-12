Saša Arsenovič v Mariboru prepričal več volivcev

Podporo Arsenoviču so v drugem krogu izrazili Gibanje Svoboda, SD, NSi in SNS, Kanglerja v drugem krogu podpira tudi SDS.

Podporo Arsenoviču so v drugem krogu izrazili Gibanje Svoboda, SD, NSi in SNS, Kanglerja v drugem krogu podpira tudi SDS. Foto: STA

"Občutki so čudoviti, bilo je naporno, hvala vsem za glas," je po prvih delnih neuradnih rezultatih drugega kroga lokalnih volitev za župana v Mariboru dejal Saša Arsenovič, ki vodi z 60,91 odstotka glasov, medtem ko je Franca Kanglerja podprlo 39,09 odstotka volivcev. Preštetih je 99,64 odstotka glasovnic. "Prepričan sem, da so volivci prepoznali, da mislimo resno, da delamo hitro in učinkovito, tako da bo na koncu bolje za vse," je še dejal Arsenovič v prvi izjavi po objavi izidov.

Arsenovič se je zahvalil vsem, ki so danes šli na volišča. "Vem, da je bila naporna volilna jesen. A za nami je tudi naporno razvojno obdobje," je povedal.

Kot je dejal, je tudi za njim precej naporno obdobje, a danes je zadovoljen. "To razumem kot potrditev dobrega dela, kot zaupanje v to, kar počnemo, da smo priča preporodu Maribora v vseh smislih. V prvem mandatu smo se marsikaj naučili in verjamem, da bomo v drugem vključevali še več ljudi in da bo veselja v mestu še več," je dejal.

56-letni Arsenovič je bil pred zasedbo županskega položaja pred štirimi leti poznan med Mariborčani predvsem kot podjetnik z več gostinskimi lokali v starem mestnem jedru. Na volitvah leta 2018 je nastopil kot županski kandidat SMC in zmagal v drugem krogu, letos pa je vložil župansko kandidaturo s podpisi volivcev. Kot župan je med drugim zaprl obnovljeni Glavni trg za motorni promet, zaključil obnovo kopališča Pristan, skate parka in stadiona Ljudski vrt, začel gradnjo Centra Rotovž, povezal javna podjetja v holding in aktiviral Partnerstvo za Pohorje. Bil je tudi predsednik razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije. V novem mandatu napoveduje nadaljevanje začetih projektov, med drugim ureditev Dravske promenade in izgradnjo predora pod mestnim središčem. Njegova svetniška skupina bo v 45-članskem mestnem svetu zasedla 12 sedežev, kar je eden več kot v zadnjih štirih letih. Foto: STA

Arsenovič se je tako kot pred štirimi leti, ko je bil še novinec v politiki, pomeril v drugem krogu z nekdanjim županom Francem Kanglerjem (NLS). Ta je tako kot v prvem tudi v drugem krogu županskih volitev oddal svoj glas na predčasnih volitvah.

Arsenoviču boljša javnomenjska podpora tudi v drugem krogu

Javnomnenjske raziskave so tudi pred drugim krogom volitev najbolje kazale aktualnemu županu Saši Arsenoviču, ki se s podpisi podpore poteguje za drugi mandat. Nekdanjemu županu Francu Kanglerju (Lista Franca Kanglerja - NLS) pa številni priznavajo zanimivejšo kampanjo, saj je s humornimi nastopi na družbenih omrežjih spodbudil zanimanje tudi tistih, ki niso njegovi tradicionalni volivci.

Arsenovič je danes ponovil, da se s tokratnimi volitvami Mariborčani in Mariborčanke odločajo, ali želijo vstopiti v leto 2023 ali pa se vrniti v leto 2013, ki je čas, ko je bil Kangler po vrsti kazenskih ovadb, postavitvi radarjev na cestah in množičnih protestih v mestu prisiljen odstopiti z županskega položaja.

Volilne izide Arsenovič pričakuje s svojimi zvestimi podporniki tako kot v prvem krogu v stavbi njegovega podjetja Galerija Gosposka, kjer ima Arsenovič gostinski lokal Rožmarin. Tam je v izjavi za medije dejal, da so njegovi občutki tik pred tem, ko bodo znani izidi, dobri. "Delali smo hitro, učinkovito, zelo razvojno. Sodelavci so kompetentni, jaz verjamem, da so to volivci prepoznali, tudi odzivi v mestu so bili v zadnjem času pozitivni," je dejal Arsenovič. Foto: STA

Veliko načrtov za prihodnost

Volilna kampanja je bila po besedah 56-letnega Arsenoviča naporna, predvsem ker se je vsebinsko premalo posvečala prihodnosti mesta. "Za menoj je 20 soočenj - 20-krat poslušanja zgodovine, ne pa prihodnosti, o kateri sanjam sam. Upam, da bomo dobili nov mandat in da gremo spet z mislimi, usmerjenimi v prihodnost naprej," je povedal za STA.

Svoj glas je Arsenovič danes oddal na volišču v osnovni šoli nedaleč od svojega doma. Tja je prišel v spremstvu svoje partnerke in ob tem pozval ljudi, naj se kljub morebitni utrujenosti zaradi super volilnega leta udeležijo tudi teh volitev.

"Razumem, da imate že vsega dovolj. Niste osamljeni pri tem, a vseeno se je treba odločiti, kam bo šlo mesto," je povedal v izjavi za medije ob odhodu z volišča.

Preostanek dneva je preživel z družino, za katero je imel v zadnjih nekaj tednih zaradi intenzivne volilne kampanje manj časa. "Povezana družina daje moč, da lažje prenašamo neumnosti sodobnega časa," je dejal. Foto: STA

Glede volilnega izida je bil optimističen. "Decembra se ponavadi pravljice končajo s srečnim koncem," je povedal.

V prvem krogu razlike več kot 4.000 glasov

Arsenoviču so volivci v letošnjem prvem krogu županskih volitev med skupno 15 kandidati namenili dobrih 36 odstotkov glasov in Kanglerju 25 odstotkov. Razlika med njima je bila nekaj več kot 4.000 glasov.

V drugem krogu Kanglerja podpira tudi SDS, medtem ko so podporo Arsenoviču izrazili Gibanje Svoboda, SD, NSi in SNS.

Kandidata sta merila moči že na volitvah pred štirimi leti. Takrat je Arsenovič kot županski kandidat SMC zbral v drugem krogu 58 odstotkov glasov, Kangler pa 42 odstotkov.

Kangler za drugačno vodenje mesta

Kandidat za župana Mestne občine Maribor Franc Kangler (NLS) je tako kot v prvem tudi v drugem krogu letošnjih županskih volitev oddal svoj glas predčasno. Ob današnjem odhodu z volišča v Mariboru je izrazil prepričanje v uspeh in v primeru izvolitve napovedal drugačno vodenje mesta kot v zadnjih štirih letih.

V napovedi javnomnenjskih raziskav, ki kažejo prednost Arsenoviča, Kangler ne verjame. "Potrebno je iti med ljudi. Ulica drugače govori kot anketa. Prepričan sem, da bo nedelja presenečenje," je dejal. Foto: STA

"Z dialogom bom vodil to mesto, z mestnim svetom bom sodeloval," je v izjavi za medije dejal Kangler. Njegove prve naloge v primeru izvolitve za župana bodo pregled finančnega stanja občine in tekočih projektov, da se "nujni projekti realizirajo in zaprejo".

Če ne bo izvoljen za župana, pravi, da bo mestni svetnik, saj so mu volivci na letošnjih volitvah že podelili svetniški mandat. "V mestnem svetu bom sedel, vsaj za nekaj časa, in dajal priložnost mestu, da se razvija," je povedal.

V 45-članskem mestnem svetu bo imela Kanglerjeva lista v prihodnjih štirih letih osem sedežev, kar je dva manj kot doslej.