Na Jesenicah volilni boj aktualnega župana in predsednika hokejskega kluba

Izid prvega kroga volitev je bil precej tesen. Blaž Račič je dobil 27,5 odstotka glasov. Več kot 20 odstotkov glasov pa so prejeli tudi Peter Bohinec s 23 odstotki, kandidatka Neodvisne liste Za boljše Jesenice Eva Mlakar z 21,9 in kandidatka Gibanja Svoboda Sabina Mulalić z 20,6 odstotka glasov. Andrej Vastl (SDS) je dobil sedem odstotkov glasov. Volilna udeležba je bila 36-odstotna.

Rezultati prvega kroga napovedujejo negotov rezultat v drugem krogu. Račič je izpostavil, da so njegova pričakovanja o ponovni izvolitvi jasna. "Verjamem, da imam zelo dobre možnosti za to, da nadaljujem delo," je dejal za STA in pojasnil, da je tudi odziv ljudi, s katerimi se pogovarja, zelo dober, zato verjame v uspeh.

"Glede na to, da je bila dediščina, ki sem jo prejel od predhodnika, relativno šibka, je kar veliko stvari še za narediti. V teh štirih letih smo sicer marsikaj naredili, veliko pa nas čaka še v prihodnje," je povedal. Poudaril je, da je pridobil dragocene izkušnje, spoznal Jesenice in potrebe občine ter dobil vpogled v delovanje lokalne skupnosti, politike in občinske uprave.

48-letni diplomirani politolog Račič, ki je bil pred županovanjem gorenjski dopisnik časnika Delo, je dejal, da je pripravil dober razvojni program, v katerem je identificiral ključna razvojna vprašanja, na katera je treba skupaj odgovoriti. "Verjamem, da bo politika v lokalnem okolju prepoznala te ključne izzive in da bomo skupaj našli pot, kako do teh ciljev priti," je poudaril.

Razvojni načrt je predstavil že večini strank in list, zastopanih v občinskem svetu, s katerimi je še v fazi pogovorov. V občinskem svetu je sicer osem mest dobilo Gibanje Svoboda, po pet Neodvisna lista Za boljše Jesenice in SD, po tri SDS in Županova lista za naše Jesenice, po eno mesto pa Resni.ca, Levica, NSi in SLS.

Že tradicionalno se na Jesenicah za župansko funkcijo poteguje tudi kandidat SD. Potem ko pred štirimi leti Tomažu Tomu Mencingerju, ki je občino vodil 12 let, ni uspelo ubraniti županskega stolčka, je letos SD v boj poslal 47-letnega menedžerja in predsednika jeseniškega hokejskega kluba Bohinca.

Ta je na vprašanje, ali predstavlja nadaljevanje Mencingerjeve politike, odgovoril, da je vzporednice med njima zelo težko iskati. "Sem sam svoj človek. Za seboj imamo veliko delovnih izkušenj in uspešnih projektov. Izkazal sem se na številnih delovnih področjih," je dejal za STA in dodal, da v političen boj vstopa neobremenjen, a z mislijo, da lahko nekaj naredi za Jesenice.

Z rezultatom prvega kroga je bil zelo zadovoljen. "Na Jesenicah smo pokazali, da volivci nismo zadovoljni s trenutnim delom župana in občinske uprave. To je bil tudi moj razlog za kandidaturo, da Jesenice zopet postavimo v smer trajnostnega razvoja, da bodo Jesenice zopet atraktivne za prebivalce in obiskovalce," je poudaril Bohinec.

V drugem krogu – po korektni, mirni, a naporni kampanji – pričakuje, da bodo volivci podprli spremembe in njegov program z idejami, kako Jesenice postaviti na pot razvoja in infrastrukturnega preboja. Pridobil je tudi podporo Gibanja Svoboda in njihove županske kandidatke.