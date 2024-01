Vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic se je danes v Radovljici srečal z župani občin zgornje Gorenjske in si ogledal potek sanacije na terenu. Tako Šefic kot župani so izpostavili dobro sodelovanje, osrednja skrb pa je, kako v postavljenih rokih zagotoviti pripravo projektov in njihovo izvedbo.

Kaj je Šefic povedal po srečanju z zgornjegorenjskimi župani (vir: STA):

Šefic je po srečanju v Radovljici ocenil, da so se župani po naravnih nesrečah v lanskem letu dobro in učinkovito odzvali na vse izzive ter da aktivnosti za sanacijo potekajo dobro, tako da bo po njegovem prepričanju infrastruktura občin na Gorenjskem pravočasno in uspešno obnovljena.

Pojasnil je, da je bilo škode na vodotokih veliko in da se na njih še vedno opravljajo prva nujna dela za odpravo posledic ter zmanjšanje nadaljnjih tveganj. Začelo pa se je tudi načrtovanje dolgoročnih ukrepov na vodotokih in njihovih porečjih. Ko bodo ti načrti izdelani, bodo predstavljeni županom, kar Šefic računa, da bo februarja. "To bo pomembno tudi z vidika nekaterih drugih ukrepov, ki jih je treba letos izvesti," je povedal državni sekretar.

Šefic sodelovanje z župani označil za konstruktivno

Sodelovanje z župani je označil za zelo konstruktivno, kot takšnega pa so župani ocenili tudi današnji sestanek. Kot je povedal žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar, so izpostavili predvsem izzive na področju vodotokov in plazov ter pri doseganju zastavljenih rokov in zagotavljanju potrebnih sredstev.

Izvedeli so, da naj bi ukrepi na vodotokih po pripravljenem načrtu obnove, ki je zdaj v pripravi, šli v realizacijo, pri čemer naj sredstva ne bi predstavljala težave. "Bolj kompleksna zadeva so plazovi. Fokus bo na plazovih, ki ogrožajo življenje ali premoženje, preostali pa so del naravnih dogajanj," je prejeta pojasnila povzel Pogačar.

Kar zadeva doseganje zastavljenih rokov, je Šefic županom svetoval, naj se trenutno osredotočajo na pripravo projektov in izbiro izvajalcev. "Med vrsticami nam je dal tudi upanje, da bi bili lahko določeni roki morda podaljšani, če bi bilo to potrebno," je dejal Pogačar in ob tem opozoril, da se na posameznih področjih pojavljajo težave s pomanjkanjem projektantov in izvajalcev.

Intenzivnost obnove bo res velika

Kot je povedal Šefic, bo v naslednjih dveh letih intenzivnost obnove res velika. "Dejstvo je, da imamo v Sloveniji za nekatera področja dovolj projektantov, za nekatera pa nekoliko manj. Enako velja za gradbena dela. Pomembno bo dobro načrtovanje, določanje prioritet in pa predvsem dobro usklajevanje vseh aktivnosti," je dejal.

Ob tem je izpostavil pomen skupnega dela, da bomo lahko optimalno izkoristili zmogljivosti, ki jih imamo v Sloveniji. "Če se bo pokazala potreba po dodatnih virih zunaj države, tudi te možnosti obstajajo, ampak mislim, da za zdaj imamo dovolj zmogljivosti za tisto, kar se načrtuje," je poudaril.

V Psihiatrični bolnišnici Begunje jim močno zmanjkuje prostora

Šefic je danes skupaj z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel obiskal tudi Psihiatrično bolnišnico Begunje in vodotoke na območju Krpina ter Drage, ki so povzročili razdejanje v avgustovski vodni ujmi. Kot je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik, je bilo veliko že postorjenega, veliko dela pa jih vseeno še čaka.

To velja tudi za bolnišnico, kjer so stroški obnove ocenjeni na kar šest milijonov evrov, doslej pa so v bolnišnici v sanacijo vložili 300 tisoč evrov lastnih sredstev. Kot je povedala v. d. direktorice bolnišnice Lea Žmuc Veranič, poteka sušenje poplavljenih prostorov, ki jih še vedno ne morejo uporabljati, zato jim močno primanjkuje prostora.

Po nasvetih zavoda za varstvo kulturne dediščine so odstranili tudi poškodovani omet. "Tisto, kar je bilo mogoče narediti do zdaj, smo naredili. Nadaljujemo pa tudi pripravo različne dokumentacije, kar je precej dolgotrajen postopek," je izpostavila Žmuc Veraničeva.

Ministrica napovedala takojšnjo pripravo investicijskega projekta

Ministrica, ki se je zaposlenim zahvalila za požrtvovalno delo pri prvih korakih obnove, je napovedala, da se bodo takoj lotili priprave investicijskega projekta, da bodo lahko za obnovo pravočasno izkoristili sredstva iz solidarnostnega sklada. Kot je zagotovila, je to ena izmed prioritet njihovega urada za investicije.

Radovljiški župan je ob tej priložnosti z novo ministrico na kratko govoril tudi glede vprašanja nove regijske bolnišnice. Kot je dejal, mu je ministrica povedala, da se stvari v zvezi z določitvijo lokacije bolnišnice odvijajo, ni pa razkrila, kako daleč so dejansko postopki. Z izbiro lokacije se zaradi črpanja evropskih sredstev sicer zelo mudi.

Šefic pa si je ob današnjem obisku zgornje Gorenjske ogledal tudi situacijo na plazovih v zaledju Koroške Bele. Kot je povedal jeseniški župan Peter Bohinec, je plaz trenutno stabilen. Želijo pa si, da bi čim prej stekle vse aktivnosti za izvedbo ukrepov, ki jih je za večjo varnost kraja priporočila stroka.

