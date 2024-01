Evropo pesti serija močnih neurij, s poplavami, močnim sneženjem in hudim mrazom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V norveškem mestu Kristiansand se zaprli šole in ustavili javni promet. Foto: Reuters

Deli severozahodne Evrope se spopadajo s posledicami zadnjega v nizu atlantskih neurij, ki so na že tako nasičena tla prinesle dež ali sneg, severna Skandinavija pa doživlja izjemno hladno vreme. O nevšečnostih zaradi obilnega dežja in močnega vetra poročajo iz Belgije, Francije in Nemčije. Že pred tem so o težavah zaradi neurja Henk poročali iz Velike Britanije.

V Franciji je najhuje na severu države na širšem območju od Calaisa do Arrasa, kjer so razglasili najvišjo stopnjo ogroženosti. Na terenu je danes skoraj 600 gasilcev, ki pomagajo pri odpravljanju posledic neurja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V severni Franciji so reševalne ekipe pomagale evakuirati prebivalce iz poplavljenih domov v mestu Arques v departmaju Pas de Calais, regiji, ki je po obilnem deževju poplavljena že drugič v dveh mesecih. V nekaj urah pričakujejo še 20-40 milimetrov dežja, rdeče opozorilo pa kaže, da se reka Aa bliža razlitju.

Zaradi poplavljanja rek so morali evakuirati že skoraj 200 ljudi. Okoli 2100 ljudi nima dostopa do pitne vode, okoli 1450 pa jih je brez elektrike. Številne ceste so zaradi poplav zaprte. Francija na ravni EU zato zaprosila za pomoč v obliki zmogljivejših črpalk za vodo. Več držav je že obljubilo podporo.

Smrtna žrtev v Belgiji

V Belgiji pa je neurje terjalo najmanj eno smrtno žrtev. Zgodaj davi je v Vzhodni Flandriji umrla 59-letnica, ko jo je zadela ograja, ki jo je odtrgal veter. O poplavah poročajo s severa Belgije, še več rek pa bi lahko bregove prestopilo v prihodnjih urah, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Raven vode pa se dviguje tudi ponekod v Nemčiji, ki se je s poplavami soočala že v preteklih dneh. Najhuje je na območju Spodnje Saške, Saške-Anhalt in na severu Turingije. Pričakujejo, da bi lahko do četrtka padlo do 80 milimetrov dežja.

V Skandinaviji močan veter in močno sneženje

Trajekt, ki je potoval z Norveške na Dansko s približno 900 potniki, zaradi neurja ni mogel pristati v Köbenhavnu in čaka, da veter poneha, vendar se to morda ne bo zgodilo pred četrtkom zjutraj, je sporočila ladijska družba DFDS.

Na Norveškem je mesto Kristiansand na jugu države zaradi močnega sneženja napovedalo zaprtje šol in odpoved javnih avtobusov.

V arktični vasi Kvikkjokk so ponoči zabeležili -43,6 stopinje Celzija, kar je najnižja zabeležena januarska temperatura na Švedskem v zadnjih 25 letih, je sporočila švedska meteorološka agencija.

Na Laponskem na severu Finske je v torek med smučanjem v snežnem metežu izginila ženska, pozneje pa so jo našli mrtvo v snežnem plazu. Iskanje njenega otroka se je nadaljevalo v sredo, je sporočila finska policija.

Neurje Henk pustošilo tudi po Veliki Britaniji

Ista nevihta, imenovana Henk na obeh straneh Severnega morja, je v torek prinesla nevihte in močno deževje v dele Anglije in Walesa, kar je povzročilo izpade elektrike, motnje na železnici in večje zapore cest zaradi poplav.

V jugozahodni Angliji so drevesa padla na ceste in železniške proge. Med žrtvami je motorist.