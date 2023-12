Neurje Gerrit na Otoku povzroča hude težave

Do četrtka zjutraj po vsem Združenem kraljestvu velja vrsta rumenih vremenskih opozoril za veter, dež in sneg. Meteorološki urad svari pred poplavami, še posebej v Angliji.

Veliko Britanijo je zajelo neurje Gerrit z močnim vetrom in dežjem, ponekod pa tudi snegom, ki je še posebej prizadelo sever Anglije in Škotsko. Neurje med drugim že povzroča težave v cestnem, železniškem, letalskem in trajektnem prometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi poplav je tako zaprta železniška proga med Carlislom na severozahodu Anglije in Lockerbiejem na jugu Škotske. Vlaki danes ne bodo vozili niti severno od krajev Dundee in Perth na Škotskem. Železniški prevozniki ljudi pozivajo, naj se ne podajajo na pot, če to ni nujno.

Po pisanju časnika Scottish Sun so v Škotskem višavju v snežnem metežu obtičali številni vozniki. Težave v cestnem in železniškem prometu povzročajo tudi podrta drevesa.

Odpovedali večje število letov

Letalski prevoznik British Airways je odpovedal 18 letov, med njimi enega z londonskega letališča Heathrow v Berlin. Moten je tudi letalski promet s škotskih otokov, poroča britanski BBC.

Trajektni prevoznik Red Funnel, ki opravlja prevoze med Southamptonom in Cowesom na otoku Wight, je opozoril, da zaradi močnega vetra pričakujejo motnje na več linijah. Danes so prekinjeni tudi prevozi s plovili na zračni blazini med Portsmouthom in otokom Wight.

Na Škotskem težave zaradi poplav

Do četrtka zjutraj po vsem Združenem kraljestvu velja vrsta rumenih vremenskih opozoril za veter, dež in sneg. Meteorološki urad svari pred poplavami, še posebej v Angliji. Za jug Anglije in obalo Rokavskega preliva ter dele zahodnega Walesa, severozahodne Anglije, Severne Irske in severne Škotske pa veljajo opozorila pred vetrom.

S polotoka Fife na vzhodu Škotske medtem poročajo o poplavah, zaradi katerih so morali več ljudi rešiti iz domov. Na Škotskem imajo težave tudi z motnjami v oskrbi z električno energijo.