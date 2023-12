Meteorolog priznal, da vstop v novo leto ne bo najlepši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sončnem in nadpovprečno toplem božiču se marsikdo sprašuje, ali bo tako lepo tudi vreme na silvestrovo in ob vstopu v novo leto. Dežurni meteorolog na agenciji za okolje (Arso) Luka Ravnik je za Siol.net povedal, da bo silvestrovati na prostem sicer mogoče, "je pa treba računati na to, da lahko pade kakšna kaplja dežja oziroma rahlo dežuje".

Na zadnji decembrski dan bo po napovedih meteorologa Ravnika pihal jugozahodni veter, vreme pa se bo postopoma pooblačilo. "V noči na ponedeljek nas bo, kot kaže, prešla oslabljena vremenska motnja. To pomeni, da je za večji del države mogoče, da pade kakšna kaplja dežja," je pojasnil meteorolog in dodal, da bo prvi januar oblačen, napovedane pa so manjše količine dežja.

Temperature bodo visoke

Silvestrovati na prostem bo mogoče, je pa napovedanega malce dežja in nekaj zahodnega vetra, ki bo izrazitejši v vzhodni Sloveniji. "Temperature bodo visoke," je izpostavil Ravnik. V večjem delu Slovenije bodo zjutraj malce nad ničlo, čez dan pa okoli 10 stopinj Celzija. Ob jugozahodnem vetru je mogoče pričakovati še kakšno stopinja ali dve več.

Natančneje v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer bo več oblačnosti, bodo jutranje temperature med 0 in 5 stopinjami Celzija, na vzhodu in predvsem severovzhodu pa okoli 0 stopinj Celzija. V zatišnih legah bo mogoča celo kakšna stopinja Celzija pod ničlo.

Snega v nižinah ni pričakovati, je še povedal Ravnik in dodal, da bo meja sneženja v prvem tednu novega leta razmeroma visoko, morda se bo spustila do tisoč ali 1.200 metrov nadmorske višine.

Preverili smo tudi, kakšno bo vreme na silvestrovo v nekaterih večjih mestih po Sloveniji, kjer je ob vstopu v novo leto in silvestrovanjih na prostem pričakovati večje množice ljudi:

V Ljubljani mogoče plohe

Kot je zapisano na spletni strani Arsa, je na silvestrovo v Ljubljani pričakovati plohe. Temperature čez dan se bodo gibale od 2 do 10, po 22. uri pa bo okoli 8 stopinj Celzija. Plohe so napovedane tudi za prvi dan novega leta.

V Ljubljani so na silvestrovo, kot smo že poročali, sicer pripravili bogat program prireditev na prostem. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Rok 'n' Band, Nika Zorjan in skupina Victory, na Mestnem trgu Dinamitke in ViP Band, na Pogačarjevem trgu bo zbrane zabavala skupina Mambo Kings, na Trgu francoske revolucije pa Murat & Jose, Elvis Jackson in Neuromancer.

Obiskovalci si bodo ob polnoči lahko ogledali tudi petminutni ognjemet z grajskega griča, za katerega bo občina porabila 6.500 evrov. Izstrelki ognjemeta bodo iz razgradljivih materialov, ob megli, povečani oblačnosti ali močnem vetru pa bo ognjemet zvočen, z nizko letečimi raketami, so pojasnili na občini.

Vreme za silvestrovo v Ljubljani Foto: Arso

V Mariboru pretežno oblačno

Za razliko od Ljubljane bo v drugem največjem slovenskem mestu nekoliko jasneje. Temperature skozi dan se bodo gibale od –1 do 10, po 22. uri pa je tako kot v Ljubljani pričakovati okoli osem stopinj Celzija. Prvega januarja pa bodo tudi Maribor zajele plohe.

Prebivalci bodo novo leto lahko pričakali na Trgu Leona Štuklja, kjer bo zbrane zabavala mariborska skupina Zebra. Ognjemeta tudi letos ne bodo pripravili, saj se, kot so pojasnili na občini, zavedajo negativnih vplivov na ljudi, živali in okolje.

Vreme za silvestrovo v Mariboru Foto: Arso

V Celju prav tako pretežno oblačno

Tudi v Celju je za zadnji decembrski dan napovedano pretežno oblačno vreme brez dežja. Temperature skozi dan se bodo gibale od ene do devetih stopinj Celzija, po 22. uri pa bo prav tako okoli osem stopinj Celzija. V začetku novega leta so tudi v Celju napovedane plohe.

Silvestrovanje na prostem pripravljajo na Krekovem trgu, kjer bosta nastopili skupini LPS in Zvita Feltna. V Celju silvestrskega ognjemeta nimajo že več let in tako bo tudi letos.

Vreme za silvestrovo v Celju Foto: Arso

V Kopru okoli 11 stopinj Celzija

Na Primorskem bodo novo leto pričakali z nekoliko višjimi temperaturami. Tako kot v Ljubljani so napovedane plohe, temperature skozi dan pa se bodo gibale od 7 do 11 stopinj Celzija. Po 22. uri je napovedanih prav 11 stopinj Celzija. Plohe se bodo nadaljevale tudi ob vstopu v novo leto.

Tisti, ki bodo želeli novo leto pričakati na prostem, bodo lahko v Taverni prisluhnili Janu Plestenjaku. Prihoda novega leta z ognjemetom v Kopru ne zaznamujejo že od leta 2018, saj se, kot so pojasnili na občini, zavedajo negativnih posledic in neposrednih vplivov, ki jih ima uporaba pirotehničnih sredstev na okolje ter na zdravje ljudi in živali.

Vreme za silvestrovo v Kopru Foto: Arso

Na Bledu najhladneje

Na Bledu bo za novo leto najhladneje. Temperature skozi dan se bodo gibale od –1 do 5 stopinj Celzija, po 22. uri pa je pričakovati okoli tri stopinje Celzije. Napovedan je dež, ki se bo nadaljeval tudi v začetku novega leta.

Silvestrovanje na prostem na Bledu pripravljajo na Jezerski promenadi, kjer bodo zbrane zabavali skupina Pop Deluxe in Ansambel Saša Avsenika. Ognjemeta tudi na Bledu ne bo.

Vreme za silvestrovo na Bledu Foto: Arso

V Novem mestu oblačno

Za Novo mesto je na zadnji decembrski dan napovedano oblačno vreme. Temperature se bodo gibale med 0 in 12, po 22. uri pa je napovedanih okoli devet stopinj Celzija. Na prvi dan novega leta bodo tudi Novo mesto zajele plohe.

Zbrane, ki bodo novo leto pričakali na prostem, bodo na Glavnem trgu zabavali Generator, Nina Pušlar in Manouche. Tudi v Novem mestu novoletnega ognjemeta ne pripravljajo že več let, razlog za to pa je prav tako predvsem skrb za okolje.

Vreme za silvestrovo v Novem mestu Foto: Arso

V Murski Soboti pretežno oblačno

V Murski Soboti je napovedano pretežno oblačno vreme, temperature pa se bodo gibale od –1 do 11 stopinj Celzija. Po 22. uri je napovedanih okoli devet stopinj Celzija. Na prvi dan novega leta bodo plohe zajele tudi Prekmurje.

Osrednje silvestrovanje na prostem bo na Trgu zmage, kjer si bodo obiskovalci ob polnoči lahko ogledali tudi silvestrski ognjemet, za katerega bo občina porabila 2.500 evrov.

Vreme za silvestrovo v Murski Soboti Foto: Arso

