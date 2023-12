Novoletni ognjemet letos le v dveh mestnih občinah

V večini mest so se že pred leti odločili, da ognjemetov ob vstopu v novo leto ne bodo več prirejali, predvsem zaradi skrbi za zdravje ljudi, živali in okolja. Izjemi sta Mestna občina Murska Sobota, kjer načrtujejo ognjemet, ki bo stal 2500 evrov, in Ljubljana, ki bo letos zanj letos namenila 6500 evrov.

Pri ognjemetu vztrajajo v Mestni občini Ljubljana. Mesto bo 31. decembra ob polnoči razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča, ki bo stal 6500 evrov. Izstrelki ognjemeta bodo iz razgradljivih materialov. Ob megli, povečani oblačnosti ali močnem vetru bo ognjemet zvočen, z nizko letečimi raketami, so še pojasnili. V Murski Soboti medtem načrtujejo silvestrski polnočni ognjemet, ki bo stal 2500 evrov.

V Mariboru se zavedajo negativnih vplivov na ljudi, živali in okolje

Mestna občina Maribor tudi letos ne bo pripravila silvestrskega ognjemeta, saj se zavedajo negativnih vplivov ognjemeta na ljudi, živali in okolje, so odgovorili na občini. "Uporaba pirotehničnih sredstev povzroča prekomerno obremenitev okolja z delci PM10 in hrupom, kar ima izrazito negativen vpliv na zdravje ljudi in živali, zato Mestna občina Maribor že več let ni plačnica ali organizatorka ognjemetov," so zapisali.

V Mestni občini Kranj ognjemeta ob vstopu v novo leto ne prirejajo že od leta 2013. V to so jih prepričali pozivi občanov, naj silvestrsko vzdušje pričarajo z drugačnimi elementi, ki so okolju in živalim prijaznejši.

V Mestni občini Koper prihoda novega leta z ognjemetom ne zaznamujejo že od leta 2018, saj se zavedajo negativnih posledic in neposrednih vplivov, ki jih ima uporaba pirotehničnih sredstev na okolje ter na zdravje ljudi in živali, so pojasnili. "Tudi biorazgradljivi ognjemeti počijo in imajo lahko negativne posledice za živali, ki se pretirano prestrašijo in pobegnejo od doma," so zapisali. Hkrati so se v občini z opustitvijo ognjemetov prilagodili tudi občankam in občanom, ki po navedbah občine ne izražajo več posebne želje po tovrstni obliki praznovanja in so ob različnih priložnostih pozdravili odločitev o odpovedi ognjemeta.

Ognjemet za celjsko občino precejšen finančni zalogaj

Silvestrskega ognjemeta že več let nimajo tudi v Mestni občini Celje. Tako so se odločili zaradi skrbi za ozračje in živali, tako domače kot gozdne, saj staro mestno jedro Celja leži v neposredni bližini gozdov. Prav tako je ognjemet za občino precejšen finančni zalogaj, so opozorili.

V Mestni občini Velenje ognjemeta že več let nimajo in ga tudi letos ne bodo imeli. Pojasnili so, da je razlogov za to odločitev več. Sredstva raje namenjajo za druge trajnejše projekte, ki so dolgoročnejše narave ter prijazni okolju in živalim, ter v dobrodelne namene, so pojasnili.

V Mestni občini Novo mesto prav tako že dolgo ne pripravljajo novoletnega ognjemeta, razlog za to je predvsem skrb za okolje, so pojasnili. "S takšnim ravnanjem sledimo tudi usmeritvi agencije za okolje, ki občine že več let poziva, naj se odpovejo ognjemetom. Tako je naše silvestrovanje prijaznejše tudi za mlajše otroke, starejše in hišne ljubljenčke," so zapisali v odzivu. K podobnemu ravnanju vsako leto spodbudijo tudi občane. Pri tem opažajo, da se ozaveščenost občanov o negativnih vplivih uporabe pirotehnike povečuje, tako da je vsako leto zaznati manj pirotehnike.

Za ognjemet se zaradi škodljivih vplivov na okolje prav tako že vrsto let ne odločajo v Mestni občini Nova Gorica. Na Ptuju, v Krškem in Slovenj Gradcu ognjemetov letos prav tako ne bodo pripravili.

Župane medtem k opustitvi ognjemeta za skupno dobro poziva več kot 20 društev za zaščito živali. Ognjemeti kljub svoji trenutni privlačnosti namreč pustijo za seboj dolgotrajne negativne posledice, so zapisali v pozivu. "Slabo tradicijo nadomestite z novo, boljšo in prižgite iskro svetlejše, bolj sočutne prihodnosti za vse – odrecite se ognjemetu," so pozvali.