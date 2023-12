Miklavž tudi letos obiskal ljubljanske otroke #video

Na predvečer godu sv. Nikolaja po starem ljudskem običaju sv. Miklavž obdaruje pridne otroke, tisti bolj poredni po izročilu dobijo palico. Miklavža spremljajo parkeljni, ki otroke strašijo in rožljajo z verigami, verjetno v opomin in na zalogo za naprej. Nekoč so otroci na ta praznik dobili nekaj sadja ali orehov, danes pa sveti Miklavž hodi ob boku z drugima dobrima decembrskima možema, in ker v družbi danes častimo obilje, so tudi darila večinoma bogatejša.