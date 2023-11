Po Podkorenu bo strašilo 550 parkeljnov iz treh dežel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihod parkeljnov treh dežel oziroma Ognjeni spektakel, ki je posvečen ohranjanju kulturne dediščine, je vse bolj priljubljena prireditev. Bogato in zanimivo tradicijo so organizatorji nadgradili v dogodek, ki prerašča v mednarodni festival parkeljnov.

Prihod parkeljnov treh dežel oziroma Ognjeni spektakel, ki je posvečen ohranjanju kulturne dediščine, je vse bolj priljubljena prireditev. Bogato in zanimivo tradicijo so organizatorji nadgradili v dogodek, ki prerašča v mednarodni festival parkeljnov. Foto: STA

Turizem Kranjska Gora danes ob 18. uri v Podkorenu znova pripravlja tradicionalno srečanje parkeljnov treh dežel, poimenovano Ognjeni spektakel. Tokrat bo sodelovalo več kot 30 skupin s skupaj več kot 550 maskami iz Slovenije, Avstrije in Italije.

Kot so sporočili iz lokalne turistične organizacije, Kranjska Gora počasi že pridobiva avtentično praznično podobo. Trg pred cerkvijo v Kranjski Gori so popestrile hiške v alpskem stilu in ga spremenile v sejemsko Alpsko vasico, obeta pa se tudi bogat praznični program.

Praznično dogajanje začenja tradicionalno srečanje parkeljnov treh dežel. Ognjeni spektakel se bo pod lipo v Podkorenu začel ob 18. uri. Po zaključku dogajanja so obiskovalci od 21. ure dalje vabljeni na zabavo z glasbeno skupino Mambo Kings in Petkovo pumpo v dvorano Vitranc v Kranjsko Goro.

V času prireditve Ognjeni spektakel bo veljal začasni prometni režim. Za obiskovalce bo na voljo več brezplačnih parkirnih mest, organiziran pa bo tudi brezplačni avtobusni prevoz izpred Policijske postaje Kranjska Gora. Podrobnosti so na voljo na spletni strani Turizma Kranjska Gora.

Ognjeni spektakel je posvečen ohranjanju kulturne dediščine

Prihod parkeljnov treh dežel oziroma Ognjeni spektakel, ki je posvečen ohranjanju kulturne dediščine, je vse bolj priljubljena prireditev. Bogato in zanimivo tradicijo so organizatorji nadgradili v dogodek, ki prerašča v mednarodni festival parkeljnov.

Parkeljni v strašljivih opravah divjajo po vasi, tulijo in rožljajo z verigami. S svojim rogoviljenjem iz mladih in tudi malo manj mladih gledalcev izvabijo marsikateri krik. Za varnost pa je poskrbljeno, saj organizatorji z ograjami zagotovijo, da se parkeljni ne mešajo med obiskovalce, da se ne bi zaradi rogov, ki jih nosijo, zgodila kakšna nesreča.

Tradicija sega še v predkrščanske čase

Dogodek ni le paša za oči, temveč je posvečen tudi ohranjanju dediščine in tradicije izdelave mask. Za to na območju tromeje zgornje Gorenjske, Furlanije in avstrijske Koroške skrbijo različna kulturna društva, ki se skozi vse leto pripravljajo na srečanje ob začetku zime, saj je izdelava mask zelo zahtevna.

Tradicija parkeljnov sega v daljno preteklost, še v predkrščanske čase, ko so ljudje verjeli, da se pozimi na ta svet vračajo umrle duše. Že dolgo so ta strašljiva črna bitja spremljevalci svetega Miklavža, ki v skladu s krščanskimi vrednotami obdaruje pridne otroke, medtem ko parkeljni strašijo poredne.