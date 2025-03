Ob 90. obletnici so očistili Postojnsko jamo

Podjetje, katerega ime je v 90 letih delovanja postalo sopomenka za odlično čiščenje, se je v čast visokemu jubileju podalo na izjemno pustolovščino. Za praznovanje 90. obletnice bodo njihove ekipe skozi vse leto po vsem svetu izvedle 90 brezplačnih čistilnih projektov na javnih mestih, kot so trgi, parki, plaže, rečne obale in zgodovinski spomeniki – v Sloveniji so v sklopu te akcije očistili Postojnsko jamo.

Alfred in Irene Kärcher Foto: Kärcher

Vizionarski par, ki je ustvaril vsem znano blagovno znamko

Podjetje in proizvod, ki ga je ustvaril zakonski par, po vsem svetu poznamo po izjemni inovativnosti, zanesljivosti in učinkovitosti ter nosi njun priimek. Dve glavi. Dve srci. Eno podjetje. Alfred Kärcher, inovativni izumitelj. Irene Kärcher, energična poslovna ženska. Oba je gnal pogum, da sta orala ledino in postavila temelje za uspeh. Danes so vodilni v svetu na področju čistilne tehnologije, ime Kärcher pa povsod zamenjuje poimenovanje: visokotlačni čistilnik.

Alfred Kärcher je leta 1935 ustanovil podjetje v Stuttgartu-Bad Cannstattu, ki ga je imenoval po sebi. Ta komanditna družba je razvijala inovativna puhala vročega zraka za ogrevanje letalskih motorjev. Inženir je že prej pritegnil pozornost z varnimi, varčnimi industrijskimi pečmi, pravi preboj v tehnologiji čiščenja pa mu je uspel leta 1950 z razvojem prvega visokotlačnega čistilnika z vročo vodo v Evropi. Zasnova za ogrevanje vode je tako napredna, da je še danes osnova vseh gorilnikov.

Po Alfredovi smrti je vajeti podjetja prevzela njegova žena Irene, ki je z jasno vizijo usmerila Kärcher v razvoj čistilne tehnologije kot temeljne potrebe. Njeno uspešno in predano vodenje ji je prineslo zvezni križec za zasluge, strokovna revija Handelsblatt pa jo je posthumno uvrstila na prvo mesto v svoji Dvorani slave.

V manj kot desetletju njenega vodenja je Kärcher podvojil število zaposlenih in prodajo ter si utrdil položaj vodilnega svetovnega podjetja na področju čistilne tehnologije. V zgodnjih 60 letih 20. stoletja je podjetje pod njenim vodstvom odprlo tudi prva prodajna podjetja v tujini.

Pod Ireninim vodstvom je Kärcher doživel izjemno rast – skupna prodaja se je povečala kar za 128-krat, število zaposlenih pa se je z začetnih 250 do leta 1989 povzpelo na več kot 3.200 po vsem svetu. Njeno vodenje je postavilo temelje podjetniške kulture, ki temelji na trajnosti, medsebojnem spoštovanju, družbeni odgovornosti in humanosti – vrednotah, ki še danes oblikujejo Kärcherjevo identiteto.

Čiščenje Mt. Rushmore Foto: Kärcher

Čiščenje kot poslanstvo

Kärcher že 90 let postavlja standarde na področju čiščenja in vzdrževanja. Njihova vizija presega zgolj prodajo čistilnih naprav – verjamejo, da čistoča izboljšuje kakovost življenja in prispeva k ohranjanju okolja. Njihovo poslanstvo je omogočiti učinkovite, trajnostne in tehnološko napredne rešitve za čiščenje v gospodinjstvih, industriji ter pri varovanju kulturne dediščine.

Že od leta 1980 podjetje Kärcher izvaja kulturno sponzorstvo, v okviru katerega je brezplačno očistil več kot 190 znanih zgodovinskih stavb, spomenikov in lokacij po vsem svetu, v sodelovanju z restavratorji in konservatorji.

Začeli so s čiščenjem kipa Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru. Od takrat je bilo očiščenih mnogo kulturnih spomenikov po vsem svetu. Med temi projekti so čiščenje Kipa svobode v New Yorku, Kolonad na Trgu svetega Petra v Rimu, Spominskega obeležja Mount Rushmore ter Katedrale v Kölnu. Leta 2020 je Kärcher očistil tudi južni stolp Berlinske katedrale in največji Bismarckov spomenik v Hamburgu.

Tako je potekalo čiščenje Postojnske jame. Foto: Kärcher

Očistili so tudi najznamenitejšo podzemno lepotico

Čiščenje spomenikov in zgodovinskih zgradb ni zgolj tehničen postopek – gre za ohranjanje njihove materialne in kulturne vrednosti za prihodnje generacije. A kaj pravzaprav določa kulturno vrednost nekega spomenika? Kdo odloča o njegovi pomembnosti? In kako se lahko s časom spremeni pogled na njegovo vrednost? Kärcher s svojim delom ne odgovarja le na ta vprašanja, temveč aktivno prispeva k prepoznavanju in ohranjanju zgodovinskih znamenitosti po vsem svetu.

Ob svoji 90. obletnici so to vizijo počastili z enim izmed svojih najpomembnejših projektov – očiščenjem znamenite Postojnske jame, enega najdragocenejših naravnih spomenikov v Sloveniji. Ta podvig je zahteval izjemen pogum in veliko previdnost, saj je bilo treba spoštovati jamo kot svetovni naravni čudež.

Akcija čiščenja Postojnske jame je bila več kot le tehnični podvig – bila je spoštljivo poseganje v prostor, kjer čas teče nepredstavljivo počasi. Kapniki v jami rastejo tako počasi, da lahko nekaj milimetrov pridobijo šele v tisočih letih, odvisno od razmer. Med njimi stoji tudi veličastni Nebotičnik, najstarejši datirani stalagmit ob turistični poti, ki s svojimi 16 metri priča o 150 tisoč let dolgi zgodovini. V takšnem okolju je bilo čiščenje pravi izziv, saj je bilo treba natančno upoštevati vse omejitve, da bi zaščitili občutljivo naravno ravnovesje. Kärcherjeve ekipe so pet dni previdno odstranjevale umazanijo z vnaprej določenih delov jame, pri tem pa uporabljale tehnologije, ki zagotavljajo varnost tako naravne dediščine kot ekosistema. S tem so prispevale k ohranjanju jame za prihodnje generacije, saj čista in neokrnjena ostaja priča milijonom let zemeljske zgodovine.

S svojo napredno tehnologijo so pomagali ohraniti to naravno znamenitost, kar dodatno potrjuje njihovo predanost varovanju svetovne dediščine. Kärcher že 90 let postavlja standarde na področju čiščenja in vzdrževanja ter dokazuje, da je čistoča več kot le opravilo – je poslanstvo, ki ohranja vrednost prostora, zgodovine in skupnosti.

Foto: Kärcher

90 let enostavnega in učinkovitega čiščenja tudi za gospodinjstva

Ob visokem jubileju je Kärcher pripravil posebno ponudbo svojih čistilnih naprav in storitev. S široko paleto izdelkov za gospodinjsko čiščenje, kar odraža njihovo zavezanost k izboljšanju kakovosti življenja v gospodinjstvih, si bomo zagotovo lahko izbrali pravega pomočnika. Kupci lahko izbiramo med raznolikim izborom izdelkov, zasnovanih za čiščenje okolice, gospodinjstva ali vrta. Ta posebna ponudba omogoča, da si zagotovite novega pomočnika za čiščenje, ki bo olajšal vsakodnevna opravila in prispeval k čistejšemu okolju. Več informacij o tej posebni ponudbi najdete na njihovi spletni strani.

Obratni grafiti, ustvarjeni s čiščenjem. Jez Eibenstock – Eibenstock, Nemčija Foto: Kärcher