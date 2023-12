Na Miklavževem koncertu zbrali 50.100 evrov

Na 31. Dobrodelnem Miklavževem koncertu, tradicionalni humanitarni prireditvi RTV Slovenija, Rotary kluba Ljubljana in Rotary Districta 1912, so zbirali sredstva za slovenske osnovnošolce, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki. Organizatorji so sporočili, da so zbrali kar 50.100 evrov.

Na tradicionalnem dobrodelnem koncertu se je na odru predstavilo več kot 20 glasbenih zasedb, program sta povezovala Ula Furlan in Nik Škrlec.

Več fotografij v spodnji galeriji (foto: RTV SLO/Željko Stevanić):

1 / 27 2 / 27 Voditelja Ula Furlan in Nik Škrlec. 3 / 27 4 / 27 5 / 27 Nikola Pajanović 6 / 27 7 / 27 Otroški in Mladinski pevski zbor RTV SLO 8 / 27 Domen Križaj 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 Nina Strnad 14 / 27 15 / 27 Evelin in Valerij Greblo 16 / 27 17 / 27 18 / 27 Ditka & Band 19 / 27 Bossa de Novo 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 Tilen Artač 24 / 27 Batista Cadillac, Urban Lutman 25 / 27 klarinetist Borut Bučar 26 / 27 27 / 27 Nuša Derenda in Jure Počkaj

Ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big banda RTV Slovenija so na odru studia Televizije Slovenija nastopili: Nina Strnad, Nuša Derenda in Jure Počkaj, Otroški in Mladinski pevski zbor RTV SLO, Urban Lutman, Evelin in Valerij Greblo, Nikola Pajanović, Tjaša Fajdiga, Tilen Artač, Meta Fajdiga, Bossa de Novo, Domen Križaj, King Foo, Mešani pevski zbor Danica Šentprimož, Ditka & Band, Kvartet družine Babnik, Borut Bučar ter Neli in Karmen Zidar.

Dirigenti orkestrov, ki so se zvrstili med nastopi, so bili Mojca Lavrenčič, Tadej Tomšič in Rok Golob.

Program dobrodelnega koncerta sta povezovala voditelja Ula Furlan in Nik Škrlec. Foto: RTV SLO/Željko Stevanić

Gosti v studiu so bili katoliški duhovnik, poznan predvsem med mlajšo generacijo, Martin Golob, ter pedagoginji Centra Janeza Levca Ljubljana Špela Kranjec in Petra Štuhec.

Otroke in gledalce pred televizijskimi sprejemniki 31. Dobrodelnega Miklavževega koncerta je nagovoril tudi sveti Miklavž. Foto: RTV SLO/Željko Stevanić

Sredstva in donacije za otroke bodo zbirali še naprej

Donacije so v času koncerta, ki so ga v nedeljo zvečer predvajali na prvem programu Televizije Slovenija, zbirali prek dobrodelne številke 01 472 00 11 in z sms-donacijami s ključnima besedama MIKLAVZ5 in MIKLAVZ10 na številki 1919.

Ponovitev koncerta bo v torek ob 18.10 na drugem programu Televizije Slovenija, ko bodo ponovno zbirali sredstva za otroke. Obenem vsak dan do konca decembra zbirajo donacije za otroke iz socialno šibkih družin prek sms-sporočil.

