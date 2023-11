Sindikati proti krčenju programov in ukinjanju enot RTVS

V novinarskih sindikatih in KSJS zato pozivajo upravo in svet zavoda, da storita vse, da bo javna radiotelevizija z vsemi svojimi zaposlenimi opravljala javno službo v polnem obsegu.

Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS), Sindikat novinarjev Slovenije in konfederacija sindikatov javnega sektorja pozivajo svet zavoda k takojšnjemu umiku sklepa s seje 22. novembra, v katerem so upravi naložili izračune finančnih in kadrovskih učinkov morebitnih ukinitev več programov in enot, pomembnih za RTVS.

Svet RTVS je zaradi neugodnih finančnih razmer zavoda potrdil sklep, po katerem naj uprava predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov več morebitnih ukrepov. To so ukinitve organizacijske enote glasbena produkcija, informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija, Radia Si, regionalnih programov radia in televizije Koper in Maribor, mediateke, založniške dejavnosti RTVS in predvajanja radijskih programov na srednjem valu ter progresivno znižanje plač.

Regionalne, glasbene, založniške in druge vsebine so ključni del javne radiotelevizije, da lahko v polnem obsegu izvaja javno službo in je gradnik javnosti, pa so poudarili v novinarskih sindikatih in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).

"Hišo je zapustila že približno desetina zaposlenih"

V novinarskih sindikatih, v katerih se tudi z novo upravo še vedno pogajajo za sklenitev stavkovnega sporazuma, nasprotujejo krčenju programov in enot ter zmanjševanju števila zaposlenih in honorarnih sodelavcev. Ohranitev delovnih mest in zaposlenosti ter nadomeščanje upokojenih sodelavcev je tudi še vedno odprta stavkovna zahteva novinarskih sindikatov iz maja lani, so spomnili.

Kot nesprejemljivo vidijo, da bi zaposlenim zaradi slabega vodenja javnega zavoda nižali plače. Številni zaposleni so že odšli, tisti, ki ostajajo, pa doživljajo vse večje pritiske. "Komunikacija vodilnih je slaba, zato poskusa po nižanju plač ni mogoče razumeti drugače kot pritisk na zaposlene," so navedli.

Po njihovih besedah je RTVS v zadnjih dveh letih zaradi slabih odnosov in razmer zapustila že približno desetina vseh zaposlenih, odhodi in zgodnje upokojitve po programu presežnih delavcev pa se nadaljujejo. To pomeni še nadaljnjo kadrovsko in finančno oškodovanje javnega medija, ki je zaradi nezakonitega in negospodarnega delovanja prejšnjega vodstva, programskega in nadzornega sveta tako rekoč na kolenih, ugotavljajo.

Sindikati: Svet naj pritiska na upravo in na ustanovitelja, ne pa na zaposlene

V novinarskih sindikatih in KSJS zato pozivajo upravo in svet zavoda, da storita vse, da bo javna radiotelevizija z vsemi svojimi zaposlenimi opravljala javno službo v polnem obsegu in izpolnjevala svoje poslanstvo. Od sveta pričakujejo tudi, da bo kot nadzorni organ pritiskal tako na upravo kot na ustanovitelja, da zagotovita ustrezno financiranje. Nesprejemljivo pa se jim zdi, da to počne preko zaposlenih in programa.

Ustanovitelja hkrati pozivajo, da opravi svojo ključno zakonsko dolžnost in zagotovi primerno financiranje javne radiotelevizije, ki bo lahko izpolnjevala svoje poslanstvo in se razvijala v sodoben medij. "Brez stabilnega in ustreznega financiranja ni institucionalne in uredniške avtonomije. To še vedno ostaja tudi prva stavkovna zahteva novinarskih sindikatov," so sklenili.