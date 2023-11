Gregorčič in Avbelj: Uprava RTVS je umaknila pobudo za ustavno presojo novele zakona o RTVS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker je nova uprava RTV Slovenija umaknila svojo pobudo, bo moralo ustavno sodišče v zvezi z jedrom zadeve pobudo zavreči, sta v sporočilu za javnost pojasnila Peter Gregorčič in Matej Avbelj. Foto: STA/Katja Kodba

RTV Slovenija je umaknila pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS, sta sporočila prvopodpisani pod pobudo Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbelj.

Po skoraj pol leta je bila novela zakona o RTVS 15. novembra znova na dnevnem redu ustavnega sodišča. Maja je sodišče presodilo, da ni zmožno vsebinsko odločiti o skladnosti novele z ustavo, tako da je odpravilo začasno zadržanje izvajanja dela novele.

Dan pred tem, 14. novembra, pa je nova uprava zavoda RTV Slovenija pod vodstvom Zvezdana Martiča pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS umaknila, sta danes sporočila prvopodpisani pod pobudo Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbelj.

"Ker je nova uprava RTV Slovenija svojo pobudo za oceno ustavnosti umaknila, v tej zadevi nikoli ne bo prišlo do vsebinske odločitve. Zato slovenska javnost tudi nikoli ne bo dobila odgovora na vprašanje, ali je bila trenutna uprava in s tem celotno vodstvo RTV Slovenija imenovana v nasprotju z ustavo," sta zapisala Gregorčič in Avbelj.

"Očitno je nova, depolitizirana uprava tega javnega zavoda ocenila, da je bolje, da do vsebinske ustavnosodne presoje zakona nikoli ne pride. Taka vsebinska presoja namreč predstavlja tveganje, da ustavno sodišče spozna, da je bila trenutna uprava in s tem celotno vodstvo RTV Slovenija imenovana v nasprotju z ustavo. Z umikom pobude se je nova uprava javnega zavoda temu tveganju izognila," sta še zapisala v sporočilu za javnost.