Svet RTV o poslovanju in načrtih za prihodnje leto

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se bo na današnji seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih devetih mesecih leta in z oceno poslovanja do konca leta. Po aktualnih načrtih nove uprave naj bi zavod letos posloval z minimalnim dobičkom. Na dnevnem redu so tudi poslovni okvir za leto 2024 in novi programski standardi.

RTVS je v prvih devetih mesecih leta ustvarila dobrih 101,72 milijona evrov prihodkov, pod črto pa je ostalo za 7,25 milijona evrov izgube. To je za 3,34 milijona evrov slabše od načrtov, po katerih naj bi čista izguba v prvih devetih mesecih znašala dobrih 3,9 milijona evrov.

Levji delež izgube, in sicer dobrih 21,03 milijona evrov, je zavod ustvaril iz javne dejavnosti, so jo pa znižali na račun tržne dejavnosti, s katero so do konca septembra ustvarili 13,7 milijona evrov čistega dobička. Prihodki do konca septembra so od načrtov višji za 1,48 milijona evrov, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 1,9 milijona evrov. V prvih devetih mesecih lani so prihodki zavoda dosegli 99,8 milijona evrov, pod črto pa je ostalo za 1,3 milijona evrov dobička.

Po aktualnih načrtih uprave bo zavod v letošnjem letu ustvaril 139,4 milijona evrov prihodkov, pod črto pa naj bi ostal minimalen dobiček v višini 2.983 evrov.

Javni zavod zapustilo 82 oseb

Do konca septembra so na RTVS sklenili delovno razmerje s 55 osebami, iz zavoda pa je odšlo 82 oseb, od tega je 15 oseb prekinilo delovno razmerje na lastno željo, 50 osebam pa je prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga, lahko razberemo iz gradiva za današnjo sejo, objavljenega na spletni strani RTVS.

Na današnji seji bodo svetniki obravnavali tudi poročilo varuhinje pravic bralcev in poslušalcev za september in njena priporočila za programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto.