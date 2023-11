Ustavno sodišče o noveli zakona o RTVS

Novela zakona o RTVS je bila sicer novembra lani potrjena na referendumu, a je več tedanjih vodilnih na RTVS s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem na ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti več členov.

Ustavno sodišče je pobudo, ki so jo predlagatelji vložili hkrati s predlogom za začasno zadržanje, obravnavalo na desetih nejavnih sejah, na katerih so ustavni sodniki obravnavali več različnih osnutkov vsebinskih odločitev. Eno so 22. maja že izglasovali, a je bila nato predlagana in izglasovana njena revotacija, kar pomeni, da ni bila sprejeta.

Čeprav so se, kot je takrat dejal predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto, z zadevo ukvarjali veliko več kot s povprečno zadevo, so 26. maja ugotovili, da se je ustavno sodišče znašlo v položaju, ko ne more več oceniti, kdaj bo lahko sprejelo dokončno vsebinsko odločitev. Ni mogoče izključiti niti, da bi se takšno stanje spremenilo šele s spremembami sestave sodnikov ustavnega sodišča, so navedli. Glede na to so umaknili začasno zadržanje dela zakona, ki je veljalo od februarja.

Dodatno težavo je namreč predstavljalo dejstvo, da sta bila ustavna sodnika Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon izločena iz odločanja v zadevi, odločitev pa lahko ustavni sodniki sprejmejo le z absolutno večino oz. petimi glasovi.

Ne glede na to se je ustavno sodišče, kot kaže, odločilo, da bo vendarle nadaljevalo obravnavo zadeve. Sodnik poročevalec ostaja Matej Accetto, je v torek poročal portal N1. V zadevi so se do zdaj sicer zamenjali trije sodniki poročevalci.

Po odpravi začasnega zadržanja maja sta se Gregorčič in avtor pobude, pravnik Matej Avbelj pritožila na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Konec oktobra sta sporočila, da je ESČP pritožbo razglasilo za nedopustno in da se na to odločitev ni možno pritožiti.

Novi svet RTVS je medtem začel z delom in imenoval novo upravo.