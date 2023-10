ESČP pritožbo Gregorčiča razglasilo za nedopustno

Evropsko sodišče za človekove pravice je pritožbo, v kateri je bilo zatrjevano, da je Ustavno sodišče z odpravo začasnega zadržanja dela novele Zakona o RTVS pritožnikom odvzelo pravico do poštenega sojenja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva, razglasilo za nedopustno. Odločitev je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

Vlagatelji pobude za ustavno presojo Zakona o RTVS so bili nekdanji predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič, nekdanji v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, nekdanji v. d. direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija in nekdanja namestnica predsednika nadzornega sveta RTVS Tamara Besednjak Valič.

Vlagatelji so prejeli odgovor Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) glede pritožbe, v kateri je bilo zatrjevano, da je Ustavno sodišče z odpravo začasnega zadržanja dela novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pritožnikom odvzelo pravico do poštenega sojenja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Pritožba je bila po njihovih navedbah, med drugim, utemeljena s tem, da ob odpravi začasnega zadržanja Ustavno sodišče ni z ničemer zavarovalo pravnega položaja pritožnikov. "Namesto tega je Ustavno sodišče pojasnilo, da "je podan položaj, ko se zadržane določbe izpodbijanega zakona ne morejo izvajati, hkrati pa tudi Ustavno sodišče ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času, skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva," zaradi česar je "preprečeno tudi izvrševanje zakonodajalčeve volje," sta v sporočilu za javnost zapisala Peter Gregorčič in pravnik Matej Avbelj.

ESČP je pritožbo razglasilo za nedopustno. Glede odprave začasnega zadržanja je po navedbah vlagateljev ugotovilo, da očitane zadeve ne kažejo na kršitev pravic in svoboščin, določenih v Konvenciji ali njenih protokolih. Sicer pa, da nacionalna pravna sredstva še tako ali tako niso izčrpana, saj Ustavno sodišče o pritožbi še vedno meritorno odloča. Ta odločitev ESČP je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.