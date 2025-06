Ob vstopu v prenovljen plačni sistem so pri prevedbi na novo plačno lestvico nekateri javni uslužbenci namreč presegli najvišji plačni razred, določen za njihovo delovno mesto ali naziv. Drugače bi jim namreč morali določiti osnovno plačo, ki bi bila nižja od plače, ki so jo že dosegli v prejšnjem sistemu. A je to po drugi strani povzročilo nezadovoljstvo pri tistih, ki tolikšnega števila napredovanj nikoli ne bodo mogli doseči.

Rešitve za zdaj še niso našli

Pred dvema mesecema, ko so se vlada in sindikati na krovni ravni sestali nazadnje, so se dogovorili, da bo delovna skupina, v kateri so tako predstavniki vladne kot sindikalne strani, poskušala poiskati možne rešitve. A jim, kot kaže, za obe strani sprejemljive rešitve za zdaj še ni uspelo najti. Na sindikalni strani tako pričakujejo, da se bo vlada danes opredelila do njihovega predloga.

Danes naj bi nadaljevali tudi pogovore glede izplačevanja delovne uspešnosti po novem, ki naj bi se uveljavilo z začetkom prihodnjega leta. Vendar se morajo vlada in sindikati pred tem med drugim dogovoriti o novih kriterijih, po katerih se bo ta delovna uspešnost izplačevala. Ker glede na specifike delovnih mest ni mogoče imeti enakih kriterijev za vse, naj bi se o tem sicer pogovarjali v okviru plačnih stebrov.

Sindikati danes pričakujejo tudi odgovor vladne strani na njihov predlog za spremembo solidarnostne pomoči in cenzusa za upravičenost do solidarnostne pomoči.