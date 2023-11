Sindikat RTV Slovenija ogorčen nad morebitno ukinitvijo glasbene produkcije

"Presenečeni smo, da se odgovorno in kakovostno poslovanje nagrajuje s predlogom analize finančnih učinkov ukinitve," so zapisali v sindikatu, kjer poudarjajo, da je njihov simfonični orkester tudi dolgoletni ambasador slovenske glasbene ustvarjalnosti v svetu.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija je izrazil ogorčenje zaradi predloga ukinitve glasbene produkcije kot ene od možnih poti reševanja finančne krize zavoda. Kot so zapisali v izjavi za javnost, generator krize nista simfonični orkester ali big band, pač pa večletna politična kratkovidnost in pomanjkanje vizije pristojnih.

Glasbena produkcija je v preteklih letih izstopala po neverjetni sposobnosti prilagajanja nenehnim finančnim in kadrovskim rezom, nenazadnje tudi krčenju delovnih prostorov, so opozorili v sindikatu in poudarili, da kljub temu Simfonični orkester RTV Slovenija ohranja vrhunsko raven igranja in jo celo uspeva iz leta v leto nadgrajevati z osebno angažiranostjo in visokimi standardi izbire novih članov in dirigentov.

Kot je sindikat še zapisal v izjavi, je glasbena produkcija skozi leta izkazovala stalno zvestobo in odgovornost instituciji tudi s finančnega vidika, vedno upoštevajoč finančne okvire, in je postala prvi oddelek na RTV, ki je šel na čakanje na delo, s posledičnim znižanjem plač, ko je država zapirala vse dejavnosti zaradi epidemije.

Lahko si predstavljajo začudenje mednarodne glasbene javnosti

"To sta oba orkestra, kot prva v Sloveniji, storila v znak solidarnosti s svojimi kolegi. Presenečeni smo, da se odgovorno in kakovostno poslovanje nagrajuje s predlogom analize finančnih učinkov ukinitve," so zapisali v sindikatu, kjer poudarjajo, da je njihov simfonični orkester tudi dolgoletni ambasador slovenske glasbene ustvarjalnosti v svetu, od časa lastne obsežne produkcije do sedanjih množičnih predvajanj na tujih nacionalnih radijskih postajah.

Kot so še dodali, si lahko predstavljajo začudenje mednarodne glasbene javnosti v primeru ukinitve tako legendarnega in spoštovanega korpusa, ki je v ponos nacionalnemu radiu od leta 1955, zato so ministrstvo za kulturo, vodstvo RTV Slovenija in svet RTV Slovenija pozvali k resnejšemu reševanju težav zavoda, saj predlagani ukrep prinaša obsežno in dolgoročno škodo, ki daleč presega kratkotrajno finančno olajšanje v poslovanju RTV Slovenija.

Svet RTV Slovenija se je prejšnji teden seznanil s poslovanjem zavoda v prvih devetih mesecih in oceno poslovanja do konca leta, ki kaže, da naj bi leto končali z 10,5 milijona evrov izgube. Zaradi neugodnih finančnih razmer so svetniki potrdili sklep, da uprava do konca prejšnjega delovnega tedna pripravi izračune finančnih in kadrovskih učinkov več morebitnih ukrepov.

Med temi so poleg ukinitve glasbene produkcije še ukinitev informativnega programa, drugega programa TVS, Radia Si, regionalnih programov radia in televizije Koper in Maribor, mediateke, založniške dejavnosti, predvajanja radijskih programov na srednjem valu in progresivno znižanje plač tako, da je skupni privarčevani znesek enak znižanju povprečne plače za en in za dva plačna razreda.