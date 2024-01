Ker sta storila to, je v poplavah ostala suha samo ta hiša #video

Po obilnem deževju in številnih poplavah, ki pogosto doletijo Veliko Britanijo, sta se lastnika posestva na bregovih reke Severn v Worcesterju odločila za drastični ukrep in okoli doma zgradila ogromen zid. V sedmih letih je hišo poplavilo več kot desetkrat, po mesecih gradnje zaščitnega zidu pa imata zakonca zdaj končno mir.

Nick Lupton z ženo Annie živi blizu reke Severn v hiši iz 17. stoletja na posestvu, vrednem več kot 700 tisoč evrov, ki se sicer nahaja na območju z visokim tveganjem za poplave. V zgolj sedmih letih sta doživela dvanajst poplav, a izčrpana zaradi nenehnega obnavljanja, sta se odločila, da bosta okoli svojega doma zgradila ogromen zid.

"Mislim, da je bila deveta poplava, ko sva se odločila zgraditi zid," je dejal Lupton."Lajša nam življenje, hkrati pa tudi dolgoročno varuje hišo," je dodal za BBC.

Po nenehnem poplavljanju, sta zakonca zdaj mirna, pravita. Zid opravlja svojo nalogo. Foto: Reuters

Z gradnjo zidu so končali septembra lani, že mesec dni kasneje pa je bil na preizkušnji. "Preizkus je opravil. Kos je izzivu," je dejal Lupton in dodal, da je preprečil tudi škodo med obilnimi poplavami minuli teden v Veliki Britaniji. "To je bil v mnogih pogledih zelo dober preizkus, saj je bila to ena največjih poplav, kar smo jih kdaj imeli," je še dejal.