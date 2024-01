Nemčija na poplavljena območja napotila vojake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obilne padavine in taljenje snega so v zadnjem času povzročili poplave v več delih Nemčije. Po napovedi državnega meteorološkega urada se bodo razmere v prihodnjih dneh nekoliko umirile. Na fotografiji je poplavljeno območje v deželi Saška - Anhalt. Foto: Guliverimage

Nemška vojska je danes na poplavljena območja v vzhodni deželi Saška - Anhalt napotila okoli 200 vojakov, ki bodo poskrbeli za utrjevanje in stabilizacijo nasipov ter polnjenje in razdeljevanje okoli 600 tisoč vreč s peskom. V deželi bodo predvidoma ostali do 14. januarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.