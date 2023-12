Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Država je po katastrofalni avgustovski ujmi do vključno 28. decembra prejela skoraj 10,4 milijona evrov donacij. Zbrana sredstva bodo šla izključno za obnovo prizadetih območij po poplavah, vsa izplačana sredstva pa so javno objavljena, so danes sporočili z ministrstva za finance.

Ministrstvo je med tistimi, ki so donirali sredstva in podali soglasje za javno objavo, navedlo NLB, ki je donirala pet milijonov evrov, ter družbi Holding Slovenske elektrarne in Gen energija z donacijo po en milijon evrov. Ministrstvo omenja tudi družbo Krka, v kateri pa zneska javno ne razkrivajo.

Država se je ob tej priložnosti znova zahvalila vsem donatorjem in k tej gesti pozvala ostale. Iz državnega proračuna je doslej izplačala več kot 521 milijonov evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala v naslednjih dneh in tednih, so še navedli.

