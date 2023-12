HSE za obnovo Slovenije po poplavah doniral še milijon evrov

Skupina HSE je letos kljub turbulentnemu poslovnemu okolju in nekaterim nepredvidenim okoliščinam na vseh ključnih segmentih poslovala uspešno in s tem lastniku vrnila že večji del naknadnega vplačila kapitala, ki ji je omogočil premostiti likvidnostne težave kot posledice cenovnih nihanj na evropskih trgih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili, so ugodne razmere na evropskih energetskih trgih dobro izkoristili za prodajo lastne proizvodnje in trgovanje ter dobre naravne pogoje, hkrati pa so uspešno obvladovali proizvodnjo v Premogovniku Velenje.

Darovali denar, vodo ter gradbeno in zaščitno opremo

"Tako smo lahko v letu 2023 velik del sredstev namenili za dobrodelne namene, še posebej popoplavni obnovi Slovenije," so poudarili. Med drugim so civilnim zaščitam na poplavljenih območjih v severovzhodni Sloveniji, kjer delujejo njihovi proizvodni objekti, in širše donirali dobrih 150 tisoč evrov za nakup opreme, potrebne za sanacijo škode.

Prizadetim območjem so darovali tudi gradbeni material in zaščitno opremo v skupni vrednosti skoraj 70 tisoč evrov ter prizadetim odjemalcem dostavili 14.700 litrov ustekleničene pitne vode, so dodali. Žrtvam poplav so donirali 100 tisoč evrov, sodelavci skupine HSE pa so se v velikem številu angažirali tudi kot prostovoljci na poplavljenih območjih.

Družba HSE Invest je z občino Medvode podpisala donacijsko pogodbo za projektiranje mostu, ki ga je v avgustovskih ujmah odnesla voda, v višini 48 tisoč evrov. Dobavitelja ECE in Energija plus, družbi skupine HSE, sta 2200 kupcem, ki so utrpeli škodo v poplavah, zagotovila ceno električne energije po en evro na megavatno uro, kar pomeni pomoč v višini 660 tisoč evrov, so še zapisali.