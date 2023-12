Znan je nov seznam vseh, ki dobijo denar za obnovo po poplavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s seznamom upravičencev do tretjega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, ki so bila poškodovana v avgustovskih poplavah. Predplačilo bo izplačano 1.451 upravičencem v skupni višini 7,02 milijona evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.