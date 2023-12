V tej državi bodo župani lahko že šestnajstletniki

Malteški parlament je v ponedeljek soglasno sprejel novo volilno zakonodajo, po kateri bodo lahko za župane izvoljeni kandidati, ki so dopolnili najmanj 16 let. Malta je tako postala prva članica EU, kjer bodo lahko mladoletni na volitvah ne le kandidirali za občinske svete, temveč bodo lahko tudi župani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zakon bo začel veljati, potem ko ga bo predvidoma v prihodnjih dneh podpisal malteški predsednik George Vella.

V skladu z malteško zakonodajo župani postanejo kandidati z največ glasovi na listi stranke, ki je zmagala na lokalnih volitvah. Doslej so lahko na lokalnih volitvah v najmanjši članici EU najmanj 16-letniki volili in kandidirali, a niso smeli prevzeti položaja župana, tudi če so prejeli največ glasov. Razlog za to so bile predvsem pravne ovire, ki so zdaj odpravljene.

Malta je volilno pravico na lokalnih volitvah 16-letnikom podelila leta 2014. Štiri leta zatem je malteški parlament odločil, da na 16 let zniža tudi starost za glasovanje na državnih volitvah. Ta sprememba vključuje tudi volitve v Evropski parlament. Še vedno pa morajo biti Maltežani stari najmanj 18 let, da lahko kandidirajo na volitvah na državni ravni.

"Lahko bi poživili občinske svete"

Nova zakonodaja je na Malti ob predstavitvi oktobra sprožila različne odzive. Več županov je spremembi zakonodaje nasprotovalo, češ da 16- in 17-letniki nimajo dovolj življenjskih izkušenj za opravljanje najvišjega položaja v občini. Zagovorniki nove zakonodaje so medtem poudarjali, da bi lahko mladi župani s svojim zagonom poživili občinske svete.

V Sloveniji ima tako na lokalni kot na državni ravni pravico voliti in biti voljen vsak, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let, je slovenski državljan ali državljan drugih držav članic EU, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.