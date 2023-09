Koroški župani razočarani: Mogoče smo pričakovali preveč

Koroški župani po današnji predstavitvi rezultatov analiz vzorcev mulja in prvotnih tal ob reki Meži še nimajo odgovora na vprašanje, kam trajno deponirati s težkimi kovinami onesnažen, v ujmi naplavljen mulj, ki so ga zdaj začasno deponirali na več lokacijah. Prav tako ne vedo, kam z zemljino, ki je ponekod prav tako onesnažena. "Mogoče smo res pričakovali preveč, stroka ne deluje na tako kratek rok. Nas pa skrbi, ker se, čeprav škropimo asfaltne površine, ta mulj ob vetru in suhem vremenu raznaša in ga vdihavamo," je dejal Tasič.

Danes predstavljeni rezultati analiz vzorcev mulja so bili pričakovani oz. že znani, manj pričakovani so bili rezultati analiz prvotnih tal, ki kažejo na ponekod že predhodno onesnaženost s težkimi kovinami, sta povedala župana občin Dravograd in Prevalje Anton Preksavec in Matic Tasič.

Poleg tega, da so na tisoče kubičnih metrov mulja deponirali na začasne lokacije, je še vedno veliko mulja tudi še ponekod na travnikih in drugih površinah. Država trenutno še opravlja analize deponiranega mulja. Ko bodo znane stopnje onesnaženosti in ali gre za nevaren odpadek, naj bi bila sprejeta odločitev, kako in kam se bo deponiral, je dejal Preksavec. Sam kaj bistveno drugačnih rezultatov od že znanih, ki kažejo na precejšnjo onesnaženost s svincem, cinkom in kadmijem, ne pričakuje.

Ni lokacij, kamor bi lahko deponirali mulj

Ne v dravograjski ne prevaljski občini nimajo lokacij, kamor bi lahko trajno deponirali mulj kot nevaren odpadek, sta povedala župana. "Če pa bo ta mulj klasificiran kot nenevaren odpadek, bomo skupaj z institucijami poiskali ustrezna zemljišča, kjer bi se ta mulj lahko ob reki Meži deponiral," je dejal Preksavec. Za zdaj tudi nimajo odgovorov na vprašanje, kje dobiti ustrezno nadomestno prst za lokacije, kjer bi bilo treba zamenjati kmetijsko zemljo.

Predlagani nadaljnji zaščitni ukrepi, s katerimi so do zdaj seznanjeni župani, so povzetek že znanih ukrepov sanacije okolja, ki so se preteklih 15 let izvajali v zgornji Mežiški dolini, torej v občinah Črna na Koroškem in Mežica. Gre med drugim za asfaltne preplastitve makadamskih cest, mokro čiščenje javnih površin, zamenjave zemljin, monitoringe ter prehrano v vrtcih in šolah.

Tasič je sicer dejal, da so predstavniki države pred leti, ko se se odločali o občinah, ki jih bodo vključili v okoljski sanacijski program, za občino Prevalje rekli, da tam onesnaženost zemlje ni takšna, da bi terjala ukrepe. Zato danes govoriti o tem, da je na tem območju bilo onesnaženje že prej, ne vzdrži, pravi župan Tasič.

Rezultati kažejo na veliko onesnaženost s težkimi kovinami

Poudarja, da zdajšnji rezultati kažejo na veliko onesnaženost s težkimi kovinami v celotni Mežiški dolini, zaradi česar so po njegovih besedah lahko vsi zaskrbljeni, zato pričakujejo ukrepe.

"Mogoče smo res pričakovali preveč, stroka ne deluje na tako kratek rok. Nas pa skrbi, ker se, čeprav škropimo asfaltne površine, ta mulj ob vetru in suhem vremenu raznaša in ga vdihavamo. Kaj to pomeni na dolgi rok, nihče ne ve oz. ne da informacije," je po današnji predstavitvi rezultatov dejal Tasič. Mokro čiščenje cest na Prevaljah že izvajajo, a župan pravi, da zmogljivosti za to nimajo dovolj, stroški s tem pa so veliki.

Analize pokazale vrednosti svinca, kadmija in cinka



Po avgustovskih poplavah je z vidika onesnaženosti najbolj problematično porečje Meže, kjer so ponekod tako v mulju kot v prvotnih tleh dosežene ali bistveno presežene kritične vrednosti svinca, kadmija in cinka, je pokazala analiza, ki jo je izvedel Arso. Pristojni že pripravljajo ukrepe za prizadete občine, zajeti bodo v zakonu o obnovi.



Kot so danes v Ljubljani povedali ob predstavitvi rezultatov analiz vzorcev mulja in zemlje, je najbolj problematična lokacija Poljana na meji med občinama Mežica in Prevalje, kjer so izmerili za večkrat preseženo kritično vrednost kadmija. So pa med drugim na agenciji za okolje ugotovili, da je v Črni na Koroškem sediment manj onesnažen od prvotnih tal.