Pregled dneva

R. S.

17. 10. 2025,
7.00

15 ur, 25 minut

Slovenija Koroška baterijska polnilnica Ngen

NGEN postavlja najzmogljivejšo baterijsko hranilnico v Avstriji

R. S.

NGEN Koroška | Avstrija ima najzmoglivejšo baterijsko hranilnico. | Foto NGEN D.O.O.

Avstrija ima najzmoglivejšo baterijsko hranilnico.

Foto: NGEN D.O.O.

Podjetje NGEN iz Žirovnice bo danes v Arnoldsteinu uradno zagnalo najzmogljivejšo baterijsko hranilnico energije v Avstriji. Naprava z močjo 21,9 megavata in kapaciteto 43,8 megavatnih ur bo okrepila stabilnost omrežja ter nosi izrazit slovenski pečat – tehnologijo in upravljanje sta razvili ekipe iz Slovenije.

Gre za enega ključnih projektov v procesu energetske preobrazbe, s katerim Koroška krepi svojo vlogo na področju obnovljivih virov in trajnostne infrastrukture. 

Tehnološka podpora energetski preobrazbi

Baterijsko hranilnico, ki jo je NGEN dokončal leta 2023, bodo danes uradno vključili v omrežje po zaključku druge faze širitve. Sistem omogoča zmanjševanje koničnih obremenitev, zagotavlja sistemske storitve za stabilnost omrežja, podpira trgovanje z energijo ter izboljšuje zanesljivost oskrbe.

Med funkcionalnostmi naprave so tudi podpora pri oskrbi polnilne infrastrukture za električna vozila, uravnavanje pretokov energije za preprečevanje lokalnih ozkih grl ter povečanje odpornosti omrežja ob morebitnih izpadih.

Pomemben korak za Koroško

Po besedah direktorjev družbe Matije Dolinarja in Andreasa Ljube projekt simbolizira prehod Koroške v obdobje sodobne, odporne in trajnostne energetske infrastrukture. "Naprava dokazuje, kaj je mogoče doseči, ko se tehnologija, politična volja in lokalna zavezanost združijo," sta poudarila v napovedi dogodka.

NGEN_Koroška | Foto: Ngen Foto: Ngen

Podjetje že načrtuje novo hranilnico v Zgornji Avstriji, ki bo imela štirikrat večjo zmogljivost.

Od slovenskih korenin do evropskih ambicij

Skupina NGEN, s sedežem v Žirovnici, je dejavna v devetih državah in zaposluje več kot 200 ljudi. Po besedah izvršnega direktorja Romana Bernarda je cilj podjetja "popolnoma digitaliziran in decentraliziran evropski elektroenergetski sistem, ki bo sledil rasti obnovljivih virov energije in zmanjšal emisije CO₂."

