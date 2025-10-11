Na avstrijskem Koroškem so v petek med drugim s slovesnostjo v Celovcu obeležili 105. obletnico plebiscita, na katerem se je večina prebivalcev južne Koroške odločila, da bo to območje del Avstrije. Slovenski študenti v Celovcu in na Dunaju pa so na protestih zahtevali čimprejšnja pojasnila glede policijske racije na antifašističnem taboru.

Plebiscit na avstrijskem Koroškem 10. oktobra 1920, ki je potekal v skladu z odločitvami pariške mirovne konference, je določil mejo med takratno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Avstrijo. Zaradi rezultatov plebiscita je del slovenskega naroda dve leti po prvi svetovni vojni ostal v Avstriji.

Osrednja slovesnost ob obletnici plebiscita je v petek potekala pred deželnim zborom v Celovcu. Po poročanju avstrijske radiotelevizije ORF je bila slovesnost dvojezična ter v znamenju sožitja in povezovanja.

Poskusi razdvajanja ne smejo ovirati mirne prihodnosti, je na slovesnosti poudaril koroški deželni glavar Peter Kaiser. V svojem nagovoru je spomnil tudi na policijsko racijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem konec julija, je poročala Televizija Slovenija.

Študenti zahtevajo odgovore

Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju in v Celovcu pa sta pripravila protestna shoda, na katerih so zahtevali čimprejšnje odgovore glede racije.

Spomnili so tudi, da 70 let po podpisu avstrijske državne pogodbe še vedno niso uresničene vse pravice Slovencev v Avstriji. "Še vedno se borimo za pravico do dvojezičnega šolstva, tudi v vrtcih, za dvojezične table, problematika ostaja uradni jezik in uporaba slovenščine v sodstvu," je za Televizijo Slovenija dejala Meta Vouk iz Kluba slovenskih študentov na Dunaju.