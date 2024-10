Predsednica Nataša Pirc Musar se bo danes in jutri mudila na delovnem obisku v Beli krajini. Gre za drugega od več načrtovanih regijskih obiskov po Sloveniji, na katerih se bo predsednica skupaj s svojo ekipo seznanjala z aktualnimi temami in izzivi, s katerimi se srečujejo ljudje z različnih območij po Sloveniji, so sporočili iz kabineta župana Črnomlja.

V okviru tokratnega, drugega regijskega obiska se bo predsednica v pogovoru z županom Občine Črnomelj Andrejem Kavškom seznanila z občinskimi projekti. Obiskala bo Podružnično osnovno šolo Štrekljevec in Dom starejših občanov Črnomelj. Srečala se bo z vodstvom podjetja Adria Dom, ki spada med večje zaposlovalce na tem območju, in si ogledala proizvodne in razstavne prostore podjetja. Popoldne bo obiskala še Srednjo šolo Črnomelj in dan sklenila na slavnostni akademiji ob 80. obletnici ustanovitve gimnazije, kjer bo slavnostna govornica.

V petek bo obisk začela v Občini Metlika s pogovorom z županjo Martino Legan Janžekovič. Srečala se bo še s prostovoljci in prostoferci Bele krajine ter si ogledala muzejsko zbirko gradu Metlika. Med obiskom bo predsednica zamesila tradicionalno belokranjsko pogačo in se srečala z otroki OŠ Metlika ter metliškimi gasilci. Popoldne bo obiskala še Občino Semič, kjer ji bo županja Polona Kambič predstavila občinske projekte še tretje belokranjske občine. Sledila bosta obisk Gasilskega doma Semič in pogovor z belokranjskimi gasilci.