Pirc Musar na vrhu berlinskega procesa o regionalnem sodelovanju

V nemški prestolnici bo danes potekal vrh berlinskega procesa, ki se ga bo na povabilo nemškega kanclerja Olafa Scholza udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Voditelji več članic EU in držav Zahodnega Balkana bodo govorili o skupnem regionalnem trgu, zelenem prehodu in energetski povezljivosti, je sporočil urad predsednice.

Voditelji držav se bodo v prvem delu srečanja osredotočili na regionalno sodelovanje in skupni regionalni trg, v drugem pa na zeleni prehod in energetsko povezljivost. Ključni pričakovan rezultat vrha je sprejetje in podpis novega akcijskega načrta za skupni regionalni trg za obdobje 2025-2028.

Današnje srečanje najvišjih predstavnikov članic berlinskega procesa je že deseto po vrsti. Poleg Slovenije se ga bodo udeležile tudi druge države, ki sodelujejo v procesu, in sicer Albanija, BiH, Kosovo, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Avstrija, Francija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Poljska, Grčija in Bolgarija ter Madžarska kot predsedujoča Svetu EU.

V pogovorih bosta sodelovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Kot je na nedavnem zasedanju zunanjih ministrov procesa izpostavila zunanja ministrica Tanja Fajon, je Slovenija v zadnjih letih ves čas podpirala to iniciativo in bo tudi še naprej zagovarjala regionalno sodelovanje ter vezi med Zahodnim Balkanom in EU.