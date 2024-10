Pirc Musar na humanitarnem forumu poudarila pomen miru

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v uvodu na drugem slovenskem humanitarnem forumu z naslovom Za svet brez lakote v ljubljanskem centru Rog poudarila pomen miru za dobrobit otrok v Ukrajini, Palestini in drugod. Kot je še poudarila, bi globalna skupnost lahko z le delom sredstev, ki jih namenja orožju, odpravila lakoto v svetu. Forum v Ljubljani poteka ob zaključku 12. Slovenskih razvojnih dni, ki so se začeli minuli torek.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uvodnem nagovoru v zvezi z lakoto poseben poudarek namenila otrokom v primežu vojne. Pri tem je spomnila na usode ukrajinskih otrok, s katerimi se je srečala med obiskom Kijeva, obenem pa izpostavila grozodejstva v Gazi, kjer da se že novorojenčki soočajo s podhranjenostjo.

"Reči, da je lakota rak rana sodobne družbe, ni pretiravanje," je poudarila in izpostavila visoko število otrok, ki trpijo zaradi podhranjenosti po celem svetu. Pri tem je omenila, da zaskrbljujoče razmere za otroke niso le v Ukrajini in Palestini, temveč tudi v več državah v Aziji, Afriki in na Karibih.

Le del orožarskih sredstev bi zadoščal

Pirc Musar je povedala, da študije kažejo na to, da bi države lahko z le delom sredstev, ki jih namenjajo orožju, odpravile lakoto v svetu. Kot je pojasnila, tu ne gre samo za sredstva, namenjena takojšnji pomoči v kriznih situacijah, ampak tudi za naložbe, ki otrokom dajejo nove priložnosti in jih "iztrgajo iz primeža revščine". "Ali smo tega sposobni? Se bojim, da ta trenutek ne," je pesimistično sklenila.

V tem pogledu je izpostavila pomen mirnega reševanja konfliktov in odprave neenakosti ter vseh drugih potencialnih vzrokov za nastajanje konfliktov.

Kar bomo sejali, to bomo želi

"Otroci, ki živijo v miru in imajo vsak dan ustrezne obroke hrane, ki so vključeni v kakovostno izobraževanje, ki se lahko brezskrbno igrajo, imajo dobre možnosti, da bodo čez nekaj desetletij kot zdravniki, učitelji, vzgojitelji, inženirji in znanstveniki ter naši prihodnji voditelji in voditeljice skrbeli za nas. Otroci, ki so lačni, prestrašeni in jim grozi smrt, pa bodo verjetno postali borci za svobodo, teroristi in kriminalci, polni jeze in želje po maščevanju vsem, ki so jih oropali otroštva, oropali njihovega dostojanstva. No, in v kakšnem svetu bi torej raje živeli?" je dejala predsednica republike.

Pirc Musar je kot častna pokroviteljica foruma nato podelila priznanja učenkama, ki sta sodelovali pri nagradnem natečaju z naslovom Za svet brez lakote.

Nagovoru predsednice Pirc Musar je sledil panel Začaran krog med oboroženimi konflikti in prehransko krizo, na katerem so zunanja ministrica Tanja Fajon, vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini, glavni operativni direktor Svetovnega programa za hrano (WFP) Carl Skau in koordinatorka Karitasa Malawi Chimwemwe Nyambose Ndhlovu razpravljali o globalni prehranski krizi. Foto: STA

Na sporedu bo predstavitev poročila pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije, na panelu Prehranska varnost in izgradnja trajnostnih prehranskih sistemov pa bodo v središču predvsem primeri dobrih praks pri zagotavljanju prehranske varnosti in glavni izzivi preoblikovanja prehranskih sistemov.

12. Slovenski razvojni dnevi so se začeli minuli torek s posvetom o dosedanjem delu Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Do danes so se nato na več prizoriščih zvrstili različni dogodki na temo svetovne prehranske varnosti.