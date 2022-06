Na Afriškem rogu grozi eksplozija smrti otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če svet ne bo razširil svojega pogleda od vojne v Ukrajini tudi na krizo na območju Afriškega roga in ukrepal takoj, tej regiji grozi eksplozija smrti med otroki zaradi podhranjenosti, je danes v Ženevi opozorila namestnica regionalnega direktorja za vzhodno in južno Afriko pri Unicefu Rania Dagash.

"Osredotočenost na Ukrajino ne more voditi v zanemarjanje drugih kriz, kar nazadnje pomeni le še več smrti," je dejala, so sporočili iz Unicefa Slovenija.

V Etiopiji, Keniji in Somaliji več kot 1,7 milijona otrok nujno potrebuje zdravljenje zaradi hude akutne podhranjenosti. Po oceni Unicefa je v Somaliji kar 386 tisoč otrok, ki potrebujejo takojšnje zdravljenje.

Vremenske napovedi kažejo, da se deževna sezona, ki se praviloma začne med oktobrom in decembrom, verjetno ne bo zgodila. V zadnjih dveh letih so umanjkale že štiri, kar je uničilo pridelke, povzročilo pogin živine, izsušilo vodne vire in tako povečalo prehransko krizo v tem delu sveta.

Tako Somalija kot tudi Etiopija in Kenija so v prvem četrtletju letošnjega leta zabeležile bistveno večje število hudo podhranjenih otrok, sprejetih na zdravljenje, v primerjavi s prvim četrtletjem lanskega leta. V Etiopiji je bil sprejem višji za 27 odstotkov, v Somaliji za 48, v Keniji pa za kar 71 odstotkov.

Poleg hrane so skrb vzbujajoči tudi podatki o številu gospodinjstev brez zanesljivega dostopa do čiste pitne vode, to je s 5,6 milijona naraslo na 10,5 milijona. Povišala se je tudi stopnja umrljivosti, saj je na območju Afriškega roga letos umrlo že trikrat več otrok kot v vsem lanskem letu.

Takšnim razmeram v Afriki med drugim botruje tudi vojna v Ukrajini. Pred vojno je Somalija kar 92 odstotkov pšenice uvozila iz Rusije in Ukrajine. Številni Etiopijci, Kenijci in Somalci si ne morejo več privoščiti niti osnovnih živil, še navaja Unicef Slovenija.

Po oceni Unicefa bo organizacija samo za pomoč na območju Afriškega roga potrebovala 12 milijonov ameriških dolarjev več, kot je bilo sprva načrtovano. Dagasheva je zato mednarodno skupnost, na čelu z državami vrha G7, ki se bodo ta mesec sestale v Nemčiji, pozvala, da zagotovijo dodatno financiranje za reševanje življenj, navaja EFE.